Seit Donald Trump für eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, konzentriert er sich fast ausschließlich darauf, Jimmy Kimmel aus dem Äther zu entfernen. Unbeeindruckt davon, dass sein vorheriger Versuch, Kimmels Show durch die Androhung lokaler TV-Partnerlizenzen zu stoppen, spektakulär nach hinten losging, forderte Trump diese Woche in einem Truth Social-Beitrag erneut die Absage von Kimmels Show. „Warum hält ABC Fake News Jimmy Kimmel, einen Mann ohne TALENT und mit SEHR SCHLECHTEN FERNSEHREGEN, auf Sendung?“ Warum lassen sich Fernsehsender das gefallen?“ Außerdem völlig voreingenommene Berichterstattung. Holt den Hintern aus der Luft!!!“

In der Donnerstagsfolge seiner Late-Night-Show machte Kimmel Trump einen interessanten Vorschlag: Er sei bereit, aufzugeben – wenn Trump dies ebenfalls tut. „Wenn Sie heute zuschauen, und das nehme ich an, wie wäre es dann damit: Ich gehe, wenn Sie gehen“, erklärte Kimmel. „Wir werden ein Team sein. Lasst uns gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten wie Butch Cassidy und das Suntan Kid. Und bis dahin, wenn ich mir einen Satz von dir ausleihen darf: ‚ruhig, Schweinchen‘.“