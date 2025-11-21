Eine Schule in Großbritannien hat ihren Schülern verboten, Lieder aus dem Netflix-Hit zu singen. KPop-Dämonenjäger, behauptet, dass die Musik nicht mit seinem „christlichen Ethos“ übereinstimmt.

BBC berichtet, dass sich die Lilliput Church of England Infant School in Poole, Dorset, am Freitag, dem 14. November, an die Eltern gewandt hat, mit einer Nachricht, dass die Anspielungen auf Dämonen im Film bei einigen Gemeindemitgliedern ein „zutiefst unbehagliches Gefühl“ hervorrufen.

In der Mitteilung forderten die Verantwortlichen der Schule die Eltern auf, ihre Kinder zu ermutigen, „diese Lieder nicht in der Schule zu singen, aus Respekt vor denen, die der Meinung sind, dass die Themen im Widerspruch zu ihrem Glauben stehen“.

Weiter erklärten sie, dass Dämonen „mit spirituellen Kräften verbunden sind, die Gott und dem Guten entgegenstehen“.

In einem Folgebrief, der am Montag, dem 17. November, auf der Website der Schule veröffentlicht wurde, bekräftigte der stellvertretende Schulleiter Lloyd Allington seine Haltung zum Film.

„Während wir Ihr Recht, selbst über die Inhalte zu entscheiden, mit denen sich Ihr Kind zu Hause beschäftigt, voll und ganz respektieren, möchten wir auch die Vielfalt der Überzeugungen innerhalb unserer Schulgemeinschaft berücksichtigen“, schrieb Allington. „Wir fordern Eltern nicht auf, ihren Kindern zu sagen, dass es falsch ist, den Film oder seine Lieder zu genießen, wenn sie mit Ihren eigenen Ansichten und Überzeugungen übereinstimmen.“

Er fügte hinzu: „Unsere Aufgabe wird lediglich darin bestehen, den Kindern zu vermitteln, dass einige ihrer Altersgenossen möglicherweise andere Ansichten vertreten, und herauszufinden, wie wir diese Altersgenossen respektieren und dabei unterstützen können, ihren Glauben aufrechtzuerhalten.“

KPop-Dämonenjäger ist seit seinem Debüt auf der Plattform im Juni mit bisher mehr als 325 Millionen Aufrufen der meistgesehene Film aller Zeiten auf Netflix. Der Haupthit des Films, „Golden“, erhielt mehrere Nominierungen für die Grammy Awards 2026. Eine Fortsetzung des Films soll 2029 erscheinen.