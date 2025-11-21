Charli XCX ist bereit für ihren Filmstar-Moment – ​​im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie wird die Hauptrolle spielen Der Momentder neue A24-Film, der diesen Januar in die Kinos kommt. Die offizielle Beschreibung des neuen Films, bei dem der Debütant Aidan Zamiri Regie führte und „auf einer Originalidee“ von Charli basiert: „Eine aufstrebende Popstarin meistert die Komplexität von Ruhm und Branchendruck, während sie sich auf ihr Arena-Tourdebüt vorbereitet.“

Im Trailer wird deutlich, dass der „aufstrebende Popstar“ Charli selbst ist, die sich darauf vorbereitet GÖR Arena Tour – obwohl es hier jede Menge dokumentarisches Filmmaterial gibt (einschließlich ihres Auftritts in Late Show mit Stephen Colbert), wie viel vom Film Fakten und Fiktion sein wird, ist derzeit unklar.

Dies ist nicht Charlis Schauspieldebüt, da sie in der Vergangenheit unter anderem als Synchronsprecherin tätig war Hässliche Puppen Und Der Angry Birds-Film – Sie wird auch im kommenden Film zu sehen sein 100 Nächte voller Helden. Co-Star mit ihr in Der Moment sind Rosanna Arquette, Kate Berlant, Jamie Demetriou, Hailey Benton Gates, Isaac Powell, Trew Mullen und Alexander Skarsgård.

Schauen Sie sich unten den neuen Teaser-Trailer an. Der Moment kommt am 30. Januar 2026 in die Kinos.