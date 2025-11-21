Die finanziellen Probleme von Kevin Spacey aufgrund seiner Klagen wegen sexueller Nötigung und Belästigung nehmen weiter zu, da der Schauspieler „in Hotels lebt“, während er Schwierigkeiten hat, Arbeit zu finden.‘

Besprechen Sie seine ins Stocken geratene Karriere und seine finanziellen Probleme mit Der Telegraphenthüllte Spacey, dass er aufgrund der steigenden Anwaltskosten gezwungen war, aus seinem Haus in Baltimore, in dem er zwölf Jahre lang gelebt hatte, umzuziehen. „Die Kosten in den letzten sieben Jahren waren astronomisch“, sagte Spacey. „Bei mir kam nur sehr wenig rein und alles ging raus.“

Er fuhr fort: „Ich lebe in Hotels, ich lebe in Airbnbs, ich gehe dorthin, wo die Arbeit ist. Ich habe buchstäblich kein Zuhause, das versuche ich zu erklären.“ Obwohl er feststellt, dass er dem Bankrott entgeht, haben die Skandale sein Leben völlig aus den Fugen gebracht. „Man kommt da durch. Auf seltsame Weise habe ich das Gefühl, dass ich wieder da bin, wo ich angefangen habe, das heißt, ich bin einfach dorthin gegangen, wo die Arbeit war. Alles ist eingelagert, und ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn sich die Dinge weiter verbessern, wieder entscheiden kann, wo ich mich niederlassen möchte.“

Letztes Jahr hatte Spacey einen emotionalen Auftritt Piers Morgan unzensiert, Er brach in Tränen aus, als er verriet, dass er „pleite“ sei und mit ziemlicher Sicherheit sein Zuhause in Baltimore verlieren würde. Kürzlich forderte er auch die Veröffentlichung der Epstein-Akten, obwohl er selbst angeblich in Epsteins Flugzeug mit dem schrecklichen Spitznamen „Lolita Express“ geflogen war.

Im Jahr 2017 wurde Spacey von über 15 Personen – darunter dem Schauspieler Anthony Rapp – des sexuellen Übergriffs, der Belästigung, der Körperverletzung und der Aufforderung zum Sex von Minderjährigen beschuldigt. Mehrere seiner Verfahren wurden abgewiesen (obwohl zwei seiner Ankläger starben, bevor sie die Möglichkeit hatten, vor Gericht zu gehen), und Spacey wurde 2023 sowohl vor Gerichten in den USA als auch in Großbritannien für nicht schuldig befunden.