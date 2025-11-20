HBO gab am Donnerstag, den 20. November, grünes Licht und kündigte die Verlängerung mehrerer Serien an. Vielleicht das Aufregendste für diejenigen, die es gerne seltsam machen: Die Tim-Robinson-Hauptrolle Die Chair Companyerstellt von Robinson und Zach Kanin, wurde für eine zweite Staffel verlängert, was bedeutet, dass das Rätsel, das Ron Trosper in der ersten Staffel zu lösen versucht, möglicherweise tiefer geht, als uns bewusst ist.

Darüber hinaus gibt es eine Dramaserie mit Mark Ruffalo Aufgabe und eine Komödie mit Rachel Sennett Ich liebe LA Beide erhielten eine zweite Staffel – was zeigt, dass die erstere nicht ganz die limitierte Serie war, für die wir sie bei der Premiere im Herbst gehalten hatten. (Während der in der ersten Staffel behandelte Fall endgültig abgeschlossen wurde, gibt es immer noch viel zu erzählen, wenn es um die emotionale Trauer von Ruffalos Charakter geht.)

Und im Vorfeld der Serienpremiere im Januar dieses Jahres Game of Thrones Spin-off Ein Ritter der Sieben Königreiche wurde eine zweite Staffel gewährt, während Haus des Drachendessen dritte Staffel im Sommer 2026 starten soll, wurde für den Start einer vierten Staffel im Jahr 2028 bestätigt. Über die Möglichkeit gibt es noch keine Angaben Wahrer Detektiv Staffel 5 mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, aber der Traum lebt noch.