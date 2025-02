Einer der Songs auf dem neuesten Studioalbum von Comedian/Musiker Margaret Cho, „Funny Man“, ist eine Hommage an den verstorbenen Comedian Robin Williams – ein Lied, das sie am 11. August 2014 schrieb, dem Tag, an dem Williams verstorben ist. „Nachdem ich in San Francisco aufgewachsen bin, war er ihn seit meinem Lebensjahr (sein Tod) ein Schock“, erzählt sie Folge. „Meine Beziehung zu ihm war persönlich und parasozial. Ich war ihm wirklich nicht nahe, aber ich kannte ihn in meinem Arbeitsleben und in der Komödie, und ich kannte ihn als Kind, und ich kannte ihn natürlich als Fan. “

Williams ‚Tod traf die Welt hart, und während sein Vermächtnis unbestreitbar ist, fühlt sich Cho in letzter Zeit: „Die Menschen sind wirklich unangenehm, über ihn zu sprechen. Sehr selten hörst du seinen Namen erwähnt. Das ist unglücklich, weil er eine der wichtigsten komödiantischen Figuren im Film und Fernsehen im letzten Jahrhundert ist. Ich denke, die Leute wollen einfach nicht darüber sprechen, wissen Sie, psychische Gesundheit und all die Dinge, die es zu einem schwierigen Gespräch machen könnten. Aber ich möchte, dass er in Erinnerung bleibt. “

Als Cho ursprünglich „Funny Man“ schrieb, war es in einer Zeit, als sie das Gefühl hatte, dass „viele Leute in die Tat umgesetzt wurden: Wie können wir dagegen tun? Was können wir dazu sagen? “ Die Antwort für sie und andere war ein Projekt namens #berobin, „eine Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit Obdachlosigkeit in San Francisco.“

#Berobin, Cho, sagt: „war ein Netzwerk von Künstlern, die Geld sammeln und zu Lagern gehen und Strom stehlen und diese riesigen Shows auf der Straße spielen würden. Wir würden Essen und Vorräte und Geld und alle möglichen Dinge ausgeben. Es war fast so, als würden wir ein Musikfestival in diese großen Lager von Menschen gebracht, die Obdachlosigkeit erlebten. “

Ebenfalls involviert waren lokale Figuren wie Bob Mold und Boots Riley: „Nur eine erstaunliche Auswahl talentierter Menschen. Und wir würden dieses Lied mit Hörnern und Fäden und gestohlenen Elektrizität in Verstärker spielen. Es war einfach eine unglaubliche Erfahrung. “

Cho sagt, dass die Inspiration für #berobin von Comic Relief, der langjährigen Comedy-Wohltätigkeitsbemühungen von Billy Crystal, Whoopi Goldberg und Williams geleitet wurden. „Es war eine Möglichkeit, über (Williams ‚) Aktivismus und Wohltätigkeitsarbeit als jemand zu sprechen, der ein Vertreter von Menschen war, die sehr früh von Obdachlosigkeit erlebten. Und auch über Trauer zu sprechen. “

https://www.youtube.com/watch?v=pbBewypbequ

Während „Funny Man“ im Jahr 2014 entstand, nahm Cho es erst vor kurzem auf, um es in ihr neues Album aufzunehmen Glücksgeschenk – Sie hat es seit den Tagen von #berobin nicht einmal live gespielt. „Es ist also großartig, dazu zurückzukehren“, sagt sie. „Ich liebe das Lied. Ich denke, es feiert diese lustigen Männer und Frauen, die nur versuchen, das Beste zu tun, was sie können. “

Cho merkt an, dass das am Ende von „Funny Man“ zu hören Twin Peaks und natürlich der jetzt in den heutigen David Lynch. „Das Lied könnte auch auf ihn zutreffen“, sagt Cho über Lynch. „Er war ein lustiger Typ. Für mich ist es wirklich magisch, das Lachen am Ende. “

Roger Rocha (von 4 Nicht-Blondinen) schrieb das Lied mit Cho zusammen mit mehreren anderen Songs von Glücksgeschenkwas er auch bei der Herstellung von Garrison Starr half.

Die Geschichte, wie Cho Williams im Alter von acht Jahren traf, ist einfach: Ihre Eltern besaßen eine Buchhandlung in San Francisco, und ihr Vater fragte ihn eines Tages nach seinem Autogramm (weil sie zu erschreckend war, um dies zu tun). „Es war das erste Autogramm, das ich jemals bekommen habe“, sagt sie. Später, als 14-Jähriger, der in der Stand-up-Komödie begann, würden ihre Wege wiederholt kreuzen, weil er ein geheimer Partner im San Francisco Comedy Club Holy City Zoo war, wo Cho jeden Tag auftraten würde.

„Er würde mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge fahren und in den Club kommen, und er würde mich stoßen“, sagt sie. „Ich müsste immer nach ihm auftreten – was wie das gruseligste Ding ist, um Robin Williams zu folgen. Aber das habe ich als Kind die ganze Zeit gemacht. Ich denke, es hat mich zu einem besseren Komiker gemacht. “

Cho erinnert sich, wie Williams zu dieser Zeit „eine große Sache in der Standup -Komödie in San Francisco war. Und auch eine nicht erkennbare Figur. Was für ein mächtiger Künstler. Ich hatte so glücklich, ihn für einen Zeitraum meines Lebens sehen zu können, um ihn jede Nacht aufzutreten. Er würde auf die Bühne gehen und jede Bar und jedes Restaurant würde sich auf der Straße leeren; Sie würden alle in den Club rennen, um ihn zu beobachten. Es war wie diese unglaubliche Erfahrung – wir hatten alle so glücklich, in seiner Gegenwart sein zu können. “

Sie können „Funny Man“ auf Chos neuem Album hören Glücksgeschenk Jetzt zum Streaming auf Apple und Amazon Music erhältlich. Schauen Sie sich auch ihre kürzlich durchgeführte Kiste mit ihren Picks für die Comedy -Alben an, die jeder besitzen sollte.