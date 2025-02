Nach einem gelobten Theaterlauf,, Wicked: Teil eins wird am 21. März ausschließlich auf Peacock streamen.

Zusammen mit dem Oscar-nominierten Film wird Peacock die Gesangsversion veranstalten, die am Weihnachtstag in den Kinos gelandet ist, und die Sammlung „Defying Gravity“ Böse Bonusinhalt.

Die Sammlung umfasst das NBC -Special Trotze Schwerkraft: Der Vorhang steigt auf Bösenin dem Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande zu sehen sind, die über ihre reflektieren Böse Reisen neben den Darstellern Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh und Jeff Goldblum.

Auch vorgestellt ist Böse machender einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen mit den Charakteren, Kostümen, Sets, Designs und Choreografien des Films bietet. Es gibt auch eine große Auswahl an gelöschten und erweiterten Szenen, darunter Pfannee, Shenhens und Glindas Wiedervereinigung an der Shiz University, Glinda lehrt Elphaba ein Spiel namens „Toss, Toss“, Elphaba, das ein Versprechen auf Glinda machte, ein Gespräch zwischen BOQ und Elphaba, More Mootage, More Mootage, More Mootage, More Mootage, More Mutage -Mutage von Elphaba und Glindas Reise nach Emerald City und mehr.

Schließlich bietet die Sammlung einige einige Böse „Featurettes“ sowie ein Paar von „As gesehen auf dem Bildschirm“ -Podcast -Episoden. Die schiere Menge an Inhalten sollte ausreichen, um zu halten Böse Fans bis zur Veröffentlichung von Teil zwei, jetzt mit dem Titel “ Wicked: Für immerwas am 21. November ankommt. In der Zwischenzeit werden Erivo und Grande feiern, um zu feiern Böse’s Academy Awards -Kampagne mit einer Eröffnungsleistung bei den Oscars 2025 am 2. März.

Für diejenigen, die physische Medien bevorzugen, Böse ist derzeit für 4K, Blu-ray und DVD erhältlich.

Besuchen Sie unsere Bewertung von Bösewo wir das Design des Films, musikalische Sequenzen, Performances und mehr lobten.