Wie viele Shows auf Apple TV+, der ersten Staffel von Abfindung mit Little Fanfare auf der Streaming -Plattform angekommen. Obwohl der Streamer im Moment einige der besten Programme da draußen hat, hat er bei der Werbung nicht immer seine Noten erreicht – aber als sich die neun Folgen in wöchentlichen Raten entwickelten, erledigte Mundpropaganda und eine starke Runde von Nominierungen Durch die Auszeichnungssaison weckte die Neugier weiter.

Das jahrelange Warten zwischen den Jahreszeiten-auf einem unglaublich brutalen Cliffhanger, nicht weniger-war geradezu qualifiziert. Aber der Regisseur Ben Stiller und der Serienschöpfer Dan Erickson haben sich aus einem bestimmten Grund Zeit genommen, und das Warten hat sich ausgezahlt, da Staffel 2 die Erwartungen mehr als geliefert hat. Abfindung feuert diesmal auf alle Zylinder; Es ist vielleicht die beste Show im Fernsehen im Moment.

Sogar diejenigen, die nicht gesehen haben, haben sich wahrscheinlich mit der visuellen Sprache von vertraut gemacht Abfindungeiner durch Grenzräume. Unendliche Flure, nackte Arbeitsbereiche und klaustrophobische Besprechungsräume sind Standard für den von Mark (Adam Scott), Helly (Britt Lower), Irving (John Turturro) und Dylan (Zach Cherry) besiedelten Arbeitsplatz. Gleichzeitig scheinen unsere Charaktere in „Austritts“ -Welt in einem ewigen Winter zu leben, der von eisigen Parkplätzen, expansiven, schneebedeckten Ebenen und nebligen, grauen Morgen gekennzeichnet ist.

Der Mangel an saisonalen Veränderungen ist nur ein kleines Rätsel in der überwältigenden Pyramide von Rätsel, die den Stoff der Show ausmachen, da jede Episode mindestens eine Wegwerflinie mit erschreckenden Auswirkungen auf die Welt, die unsere Charaktere bewohnen, enthalten. Online -Foren sind voller Theorien; Twitter -Nutzer haben Themen über die verschiedenen Themen und Formen der Symbolik gepostet, die die Show durchlaufen. Es erinnert an die Leidenschaft um ABCs VERLORENder von 2004 bis 2010 lief und vor allem seine frühen Jahreszeiten in den Zuschauern mit unerklärlichen Ereignissen löste.

Es gibt eine Ähnlichkeit in der Prämisse, wenn Sie schicken. Beide Shows drehen sich um eine Gruppe von Menschen, die plötzlich und unerwartet in unbekannten Umgebungen befinden. Sie haben keine andere Wahl, als zusammenzuarbeiten, um alles zu verstehen, aber neue Schrecken (und ungeklärte Tiere) warten an jeder Ecke. Viele Zuschauer haben den Deskriptor von „Lynchian“ auch (richtig) an geworfen Abfindungund bemerken, wie einige der unheimlichsten Austausch mit einem Moment des Humors in einer Weise ausgeglichen werden, die sich zutiefst surreal und träumartig anfühlt. Der Alltägliche kollidiert regelmäßig mit dem Schrecklichen, und das Ergebnis ist eine anhaltende, anhaltende Atmosphäre der Angst.

Für viele Zuschauer die eindringliche Atmosphäre von Twin Peaks war sein definierendes Merkmal. Als die Show von Momenten der Positivität oder Hoffnung unterbrochen wurde, blieb der Betrachter angespannt, und Abfindung Verfolgt bequem in diese Schritte und lässt uns niemals in etwas in die echte Hoffnung für das zentrale Quartett einfließen.