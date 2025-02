Mit Snl‚S 50. Jubiläumsfeier jetzt im Rückspiegel und im März schaut die Show auf neue Folgen.

Der Komiker Shane Gillis wurde als Gastgeber für die Folge am 1. März angekündigt und markiert seinen zweiten Aufenthalt im letzten Jahr. Er wird von musikalischer Gast Tate McRae begleitet, der auch im zweiten Jahr in der Show auftreten wird.

In der folgenden Woche wird Lady Gaga in der Folge der Show am 8. März die doppelte Aufgabe als Gastgeber und musikalischer Gast erziehen. Gaga zuvor gehostet Snl Bereits im Jahr 2013, während sie vier Mal als musikalischer Gast diente. Am vergangenen Wochenende erschien Gaga bei Snl‚S 50 -jähriges Jubiläumskonzert, wo sie mit Andy Samberg auf dem „Dick in a Box“ der Einsamen Insel duettiert und „flach“ sang. Gagas Auftritt auf Snl‚S 8. März kommt einen Tag nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums, CHAOS.

Gaga ist der dritte Snl Gastgeber, um in Staffel 50 als musikalischer Gast nach Charli XCX und Timothée Chamalet zu erwerben.