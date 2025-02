Über das Wochenende ein erstes Foto für Christopher Nolans bevorstehende Adaption des epischen Gedichts Die Odyssee enthüllte Matt Damon im Odysseus-Modus, komplett mit einem Helm und Umhang, der mit unseren Erwartungen an Sword-and-Sandal-Produktionen richtig entspricht. Da es jedoch im Internet veröffentlicht wurde, wurde es sowohl von Amateur- als auch von Profi -Historikern sofort wegen mangelnder historischer Genauigkeit kritisiert.

Der Hauptbekämpfungspunkt dreht sich um den Helm, weil in Die Ilias (Das Vorläufer zu Die Odyssee) Der ursprüngliche Autor Homer beschreibt den „clever hergestellten“ Lederhelm -Odysseus für einen Überfall wie folgt: „Innen gab herum mit Reihen weißer Stoßzähne aus einem glänzenden Zahnschwein, die Stoßzähne in alternativen Richtungen in jeder Reihe. “

Es ist ein Modell, das als Tusk -Helm des Ebers bekannt ist. Der Social -Media -Benutzer @Sanstitre2000 hat ihre eigene Darstellung von einer genaueren Version des Matt Damon -Schusses erstellt.

Schauen Sie sich Matt Damon zuerst als Odysseus in Robert Eggers „The Odyssey“ an pic.twitter.com/cnKte3znyf – Sanstitre (Kommissionen geschlossen) (@Sanstitre2000) 18. Februar 2025

Es gibt nichts, was Nolan daran hindert, dass Odysseus möglicherweise mehr als einen Helm hatte, und wenn genau ein Helm wie Damon getragen worden sein könnte, führt nicht zu einfachen Antworten auf die alten Zeiten, die hier dargestellt wurden. Wie @greekmythcomix betont, ist der Rüstungsstil weitgehend vom 6. bis 4. Jahrhundert v. Die Ilias Und Odyssee sind in der Bronzezeit, um 12. Jahrhundert v. Chr. (Was ist ein halbes Dutzend Jahrhunderte, geben oder nehmen?)

Diese Gedichte gelten selbst nicht als eine einfache Nacherzählung der Geschichte-es gibt einen ganzen Wikipedia-Artikel über die jahrhundertealte Debatte darüber, wie viel historische Wahrheit in Homers ursprünglichem Werk zu finden ist. (Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Götter in den Originaltexten eine ziemlich große Rolle bei der Art und Weise spielen, wie sich die Ereignisse entwickeln.)

Nolan hat eine Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Kritik an seinen Projekten zu hören und zu reagieren. Sehen Sie als Beispiel, wie Tom Hardys Bane -Stimme vor der Veröffentlichung von verändert wurde Der dunkle Ritter steigtNachdem sich die Fans darüber beschwert hatten, dass sein Dialog in Vorschaubulden schwer zu verstehen war. Es besteht also jede Chance, dass wir, wenn der letzte Film am 17. Juli 2026 Premiere hat, einige neue Helmstile sehen.

Egal was passiert, die Kostüme der Zeitzeit werden vorschlägt, dass Nolans Anpassung in buchstäblich in jedem anderen Zeitraum als in der ursprünglichen Umgebung der Geschichte stattfinden würde- Vielleicht. Wenn sich herausstellt, dass dieser Teil dieser Odyssee darin besteht, in den Weltraum zu gehen, hilft Gott all diesen Charakteren.