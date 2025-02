SNL50: Das Jubiläumsspecialselbst der Höhepunkt der Wochen feierlicher Dokumentarfilme und Live -Specials, die feiern Samstagabend livewurde in eine Rock’n’Roll in der Nähe von Paul McCartney gebracht, der ein Beatles -Medley mit „Golden Slumbers“, „Carry the Gewicht“ und „The End“ durchführte. Das letzte Lied könnte war eine direkte Anspielung auf einen der berühmtesten Auftritte von McCartney Snlgegenüber Chris Farley.

In der Folge von 13. Februar 1993 von SnlMcCartney war der musikalische Gast der Show, trat aber auch in „The Chris Farley Show“ auf (eine der am meisten produzierten Skizzen, die jemals produziert wurden, wenn Sie jemals eine Berühmtheit interviewt haben). In der Skizze bittet eine unangenehme Farley McCartney eine Reihe unangenehmer Fragen und endet mit einer Frage über die Texte aus dem Song „The End“: „Am Ende ist die Liebe, die du nimmst, gleich der Liebe, die du machst. ‚ Ist das wahr? „

McCartney erzählt Farley, dass er denkt, dass es wahr ist und ihn begeistert. Und diese Texte waren die allerersten, die während der Leistung von McCartneys 2025 gesungen wurden – sie muss noch als offizielles Nicken der Show bestätigt werden, aber als potenzielles Osterei fühlt sich die Verbindung ziemlich offensichtlich an. Wie geknackt betont, gibt es eine viel Von anderen Beatles -Songs hätte McCartney in diesem Abend auftreten können.

McCartneys Show-Closing-Medley war nicht die einzige Überschrift von SNL50Wie das Live-Konzert am vergangenen Freitag beinhaltete Auftritte von Miley Cyrus und Brittany Howard, Eddie Vedder, Lady Gaga, Lauryn Hill und Wyclef, Devo und den B-52s, Post Malone und Nirvana, David Byrne und Robyn und Jack White. Das Jubiläums -Special zeigte auch musikalische Momente von Paul Simon und Sabrina Carpenter, Miley Cyrus und Brittany Howard (wieder!) Und Adam Sandler.

Schauen Sie sich unten die Leistung von McCartney und die Skizze an.

https://www.youtube.com/watch?v=iU4Aedisw6g

https://www.youtube.com/watch?v=nhpqfpdj8ko