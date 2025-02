Creed hat Details zu ihrem Sommer von ‚1999 und Beyond im Jahr 2025 angekündigt, in dem die Band mit dem Nickelback der Post-Grunge-Schwergewichte mit dem Headliner mit anderen Post-Grunge-Schwergewichten zusammenarbeitet. Das diesjährige Fest findet am 18. und 19. Juli im Alpine Valley Music Theatre in East Troy, Wisconsin, statt.

Die Besetzung am Freitag (18. Juli) wird Nickelback von Live, Daughtry, Tonic, Our Lady Peace und Lit sehen, während am Samstag (19. Juli) Creed eine Rechnung mit 3 Türen nach unten, Sevendust, Mammoth WVH, Hinder enthält , Vertikaler Horizont und Kraftstoff.

Ein Künstler-Vorverkauf beginnt am Mittwoch (19. Februar) um 10 Uhr CT mit dem Code Summerof99während ein Live-Nation-Vorverkauf am Donnerstag (20. Februar) um 10 Uhr CT mit dem Code beginnt DUETT. Ein allgemeiner On-Sale startet am Freitag (21. Februar) um 10 Uhr CT über Ticketmaster.

Das zweitägige Fest fällt mitten in der Ausgabe 2025 von Creeds „Summer of ’99 Tour“, die am 9. Juli in Lexington, Kentucky, beginnt und eine Show am 20. August in Calgary, Alberta, durchläuft. Sammeln Sie hier Tickets.

Creed startete im vergangenen Jahr ein mega-erfolgreiches Wiedersehen, das aus mehreren Tourbeinen, ein paar Kreuzfahrten und einem eintägigen Festival in San Bernardino, Kalifornien, bestand. Dieses Jahr wird auch mit der Ausgabe 2025 des „Sommers ’99 und Beyond Cruise“ begonnen und vom vom 9. bis 13. April von Miami nach Nassau, Bahamas und zurück den Segel gesetzt.

Nickelback arbeitet mit Kid Rock zusammen, um das Rock the Country Travelling Festival mit der Leitung von Datteln von April bis Juli zu verabschieden.

Sowohl Creed als auch Nickelback landeten Top -Einträge auf FolgeDie Liste der 50 besten Post-Grunge-Songs, die die Spots Nr. 1 bzw. Nr. 2 einnehmen.

Siehe Creeds bevorstehende Tourdaten datiert unten, einschließlich des Sommers von 2025 und jenseits des Festivals.

Creeds Tourdaten 2024-2025:

12/28 – Durant, OK @ Choctaw Casino & Resort!

30.12. – Las Vegas, NV @ The Colosseum!

12/31 – Las Vegas, NV @ The Colosseum!

04/09-13-Miami, FL @ Sommer von ’99 und jenseits der Kreuzfahrt

04/26 – Indio, CA @ Stagecoach

07/09 – Lexington, KY @ Rupp Arena *

07/11 – Syracuse, NY @ Empower Federal Credit Union Amphitheatre in Lakeview *

07/12 – Camden, NJ @ Freedom Mortgage Pavilion #

07.07.15 – Wantagh, NY @ Northwell am Jones Beach Theatre %

07/16 – Scranton, PA @ Der Pavillon am Montage Mountain %

07.07.18 – East Troy, NY @ Alpine Valley (Sommer 1999 und Beyond Festival) +

07.07.19 – East Troy, NY @ Alpine Valley (Sommer 1999 und darüber hinaus Festival) &

07/20 – Columbus, OH @ Schottenstein Center *

07/22 – Hartford, CT @ Xfinity Theatre *

07/24 – Charleston, SC @ Credit One Stadium *

07/26 – New Orleans, LA @ Smoothie King Center *

07/27 – Memphis, tn @ fedExforum *

07/29 – Wichita, KS @ Intrust Bank Arena %

08/01 – Lincoln, NE @ Pinnacle Bank Arena %

08/02 – Ridgedale, Mo @ Thunder Ridge Nature Arena %

08/04 – Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheatre %

08/06 – Chula Vista, CA @ North Island Credit Union Amphitheater %

08/07 – Palm Desert, CA @ Acrisure Arena bei Greater Palm Springs *

08/09 – Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre *

08/10 – Stateline, NV @ Lake Tahoe Outdoor Arena in Harveys *

08/13 – Ridgefield, WA @ RV Inn Style Resorts Amphitheater *

08/14 – Auburn, WA @ White River Amphitheatre *

08/16 – Vancouver, BC @ Rogers Arena ^

08/19 – Edmonton, AB @ Rogers Place ^

08/20 – Calgary, AB @ Scotiabank saddledome ^

* = w/ 3 Türen nach unten und Mammut WVH

# = W/ 3 Türen nach unten

% = w/ taughtry und Mammut WVH

^ = w/ Big Wrack und Mammoth WVH

! = w/ sevendust

+ = Nickelback, Live, Taughtry, Tonic, Our Lady Peace und Lit (kein Glaubensbekenntnis)

& = W/ 3 Türen nach unten, Sevendust, Mammoth WVH, Hinder, vertikaler Horizont und Kraftstoff