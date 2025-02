Nachdem Miley Cyrus und Brittany Howard sich früher am Wochenende zusammengetan hatten, um Queen beim SNL50 Homecoming -Konzert Tribut zu zollen, schloss sie sich während des SNL50 Live Special. Diesmal führten sie eine Wiedergabe von Prince’s „Nichts Vergleiche 2 U.“ durch. Schauen Sie sich das Video unten an.

In einem überraschenden Auftritt stellte Aubrey Plaza die Leistung des Duos vor. Für Plaza war es nicht nur eine Rückkehr zu 30 Rock, nachdem es ein früherer war Samstagabend live Page, aber ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Tod ihres Mannes, Regisseur Jeff Baena, Anfang dieses Jahres.

Cyrus und Howards Wahl des Covers waren natürlich mit gebunden Snl Überlieferung. Während die lila Kleidung und Howards Ripping Gitarre Solo es mit der Prince -Version ausigierten, wurde „nichts im Vergleich 2 u“ von Sinéad O’Connor berühmt. Während O’Connors berüchtigter 1992 Snl Aufführung riss sie ein Foto von Papst Johannes Paul II. Auf, was dazu führte, dass sie aus der Show verbannt wurde.

Zumindest dachten wir. Lorne Michaels selbst sagte in Questlove’s Damen und Herren… 50 Jahre SNL Musik Dass sie tatsächlich niemanden verboten hatten, einschließlich O’Connor: „Wir sind viel zu krass und opportunistisch“, sagte er. „Wenn etwas heiß ist, werden wir es machen und es an haben.“ Insbesondere von O’Connor sagte Michaels: „Ein Teil von mir bewunderte nur die Tapferkeit dessen, was sie getan hatte, und auch die absolute Aufrichtigkeit davon.“

Der Samstagabend live 50 -jähriges Jubiläums -Special mit Paul Simon und Sabrina Carpenter Duetting auf Simon & Garfunkels „Homeward Bound“. Weitere Highlights aus der Sonntagshow sind Black Gefahren (mit Eddie Murphy spielt Tracey Morgan neben Tracey Morgan), die Rückkehr von Domingo mit seinen Brüdern Pedro Pascal und Bad Bunny, Bill Murray Ranking „Weekend Update“ Anker und Adam Sandler singen eine berührende Hommage an 50 Jahre von Samstagabend.

Für mehr von Howard können Sie sie auf Tour mit den wiedervereinigten Alabama -Shakes in diesem Sommer verfolgen, indem Sie hier Tickets erhalten. Es heißt, sie arbeiten auch an neuer Musik.

