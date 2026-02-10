Autorin/Regisseurin Emerald Fennell eröffnet ihre neue Interpretation „Wuthering Heights“ mit einer raffinierten Irreführung, die es dem Publikum ermöglicht, eine Art schweres Atmen mit einer anderen zu verwechseln. Es ist eine Entscheidung, die der Regisseur bestätigt Vielversprechende junge Frau Und Salzbrand als einer der mutigsten Filmemacher der Gegenwart. Mit Margot Robbie und Jacob Elordi als tragischem Gothic-Liebhaber Cathy und Heathcliff nimmt sich Fennell einem der großen Klassiker der englischen Literatur an – und bestätigt auch ihren Drang, die chaotischsten Aspekte der Menschheit auf der Leinwand darzustellen.

In gewisser Weise bedeutet das, dass sie eine fantastische Ergänzung zum Ausgangsmaterial ist: Das 1847 veröffentlichte Buch von Emily Brontë Wuthering Heights war für seine Zeit ein schockierendes Werk voller großer Gefühle. Auf praktisch jeder einzelnen Seite dieses Buches gibt es ein Ausrufezeichen, vielleicht sogar auf mehr als einer, alles im Dialog. Seine Charaktere trotzen den meisten Versuchen der Sympathie und scheinen die Gelegenheiten zur Boshaftigkeit zu genießen. Fennell nimmt einige mutige Änderungen an der Erzählung vor, aber nicht so viele, wie Sie vielleicht denken, und keiner der intensiven Momente der Sinnlichkeit, die sie hinzufügt, scheint im Widerspruch zu Brontës Originaltext zu stehen. Stattdessen verbessern sie nur das, was vorher war.

Für diejenigen, die mit dem klassischen Roman nicht vertraut sind: Die Wurzeln bleiben hier erhalten, eine Geschichte von zwei Menschen, die durch Klassenbarrieren und ihre eigene verzerrte Persönlichkeit auseinandergerissen werden. Catherine ist ein junges Mädchen aus einer adligen Familie, das wild in den Mooren von West Yorkshire aufwächst, als ihr Vater ein Findelkind nach Hause bringt, das schnell den Namen Heathcliff erhält. Während die beiden zusammen aufwachsen, ist Heathcliff für immer von Cathy besessen. Obwohl Cathy weiß, dass er ihr am Herzen liegt, darf sie leider nicht darüber nachdenken – die Familie ist wegen des Alkohol- und Glücksspielverhaltens ihres Vaters pleite, und so ist sie entschlossen, reich zu heiraten, um sich eine sichere Zukunft zu sichern.

Als sich in Gestalt des sehr wohlhabenden Edgar Linton (Shazad Latif) ein vorteilhafter Partner präsentiert, kann sie nicht anders, als ihn anzunehmen – vor allem, als Heathcliff unmittelbar nach ihrer Verlobung verschwindet, genau in dem Moment, in dem ihr klar wird, wie tief ihre Gefühle für ihn sind. Es vergehen Jahre, bis Heathcliff zurückkehrt, und obwohl Cathy ihr Bestes getan hat, um sich in das Eheleben mit Edgar einzuleben, stürzt die Rückkehr ihrer Kindheitsliebe alles ins Chaos und zerstört dadurch mehr als zwei Leben.

Einige von Fennells Entscheidungen stimmen weitgehend mit früheren Adaptionen überein – technisch gesehen, Wuthering Heights spielt sich über zwei Generationen hinweg, aber dies ist nicht der erste Film, der die Rolle der zweiten Generation streicht und sich stattdessen speziell auf die giftige Romanze zwischen Cathy und Heathcliff konzentriert. Und hier ist es wirklich giftig: Das tiefe Mitgefühl, das sie einst teilten, wurde durch jahrelange Fehlentscheidungen und schlechte Kommunikation irreparabel verzerrt.

Auch ihre Romanze ist so geil, wie man es sich nur wünschen kann, und unterstreicht den sehnsüchtigen, gierigen Puls des Lebens im 19. Jahrhundert. Es ist immer herrlich, ein historisches Drama zu sehen, bei dem man weiß, dass der einzige Grund, warum wir heute hier sind, darin besteht, dass unsere Vorfahren es nicht in der Hose behalten konnten; Von den Dienern bis zu den Reichen ist jeder voller Verlangen, und dementsprechend findet dieser Film Erotik in allem, vom flüssigen Eigelb bis zum Schluck Gras.

Diese Art von Verlangen hat eine dunkle Seite: Die elektrisierendste Szene des Films könnte ein unerwarteter Akt des Voyeurismus sein, den Cathy und Heathcliff vor ihrer Hochzeit betreiben – ein perverser Moment, der Cathy noch viele Jahre lang verfolgen wird. Und als Heathcliff nach Wuthering Heights zurückkehrt, jetzt unerklärlich wohlhabend und ohne Bart und langes Haar (umstrittene Ansicht: Er sah mit beiden besser aus), wird es fast augenblicklich heftig zwischen ihnen. Aber immer mit dem Unterton, es besser zu wissen.

Margot Robbie fängt geschickt die Tiefen von Cathys manchmal kleinlichem Herzen in jedem Alter ein, ein Vertrauensverlust einer Leistung, an der der Film nicht scheitert. Elordi hat unterdessen die härtere Aufgabe zu bewältigen, zumal sich sein Heathcliff durch einen Zeitsprung von einem rauen und liebeskranken Jugendlichen in einen Mann verwandelt, dessen gebrochenes Herz hinter goldener Grausamkeit verborgen ist. Doch die Verwandlung gelingt ihm, seine neu entdeckte Selbstgefälligkeit ist ein eleganter Gegenpol zu Cathys eigener Sturheit, und die Chemie zwischen ihnen ist unübertroffen.

Zu den Nebendarstellern gehören die Oscar-nominierte Hong Chau als Nelly, Cathys lebenslange „bezahlte Begleiterin“, die ihre eigene Sicherheit an erste Stelle setzt, und Alison Oliver als Isabella, eine unschuldige junge Verwandte von Edgar, die Heathcliff für kurze Zeit heiratet. Fennell vollzieht mit Isabellas Handlung ihren größten Durchbruch und etabliert die tief verwurzelte Unterdrückung der Figur, bevor sie sie in eine entfesselte junge Frau verwandelt, nicht unbedingt zum Besseren. Für Oliver ist das ein spannendes Thema, und ihre Darbietung fängt sowohl das Gute als auch das Schlechte der Verliebtheit auf dieser Ebene ein.

Jedem Element des Filmemachens wird so viel Aufmerksamkeit geschenkt, insbesondere dem Produktionsdesign – das heruntergekommene Wuthering Heights, in dem Cathy und Heathcliff aufgewachsen sind, steht in scharfem Kontrast zum eleganten, modernen und quasi verstörenden Dekor und Mobiliar von Thrushcross Grange. Die Räume in Edgars Haus zeichnen sich durch Details wie Wände mit Fleischstruktur und glänzende rote Böden aus, die den Feuerschein in ein Höllenfeuer verwandeln. Ein modernes Flair wird auch durch die kräftigen Muster und Farben der Garderobe (insbesondere Cathys Kleider) vermittelt. Der Kameramann Linus Sandgren bringt ebenfalls eine solche Üppigkeit in die Kinematographie und setzt bei Bedarf atemberaubende Farben ein.

Die Songbeiträge von Charli XCX passen hingegen wunderbar zu dem quasi tragischen/quasi toxischen Ton hier – sie sind stark in den Soundtrack integriert und wirken rein additiv, als hätte Fennell auf magische Weise genau die richtigen Nadelstiche für diese Szenen gefunden. Im Kontext lenken sie überhaupt nicht von der eigentlichen Handlung des Films ab, erfassen aber dennoch das Geschehen Stimmung wunderschön für sich. Es ist eine ziemlich perfekte Verbindung von Musik und Bild. Viel perfekter als alle tatsächlichen Ehen, die in diesem Film zu sehen sind.

Sobald dieses Projekt angekündigt wurde, war es leicht anzunehmen, dass Fennell dem klassischen Text ebenso viel Ehrfurcht entgegenbringen würde wie der Heiligkeit eines Männergrabes Salzbrand. Allerdings widersetzt sie sich dieser Annahme, indem sie dafür sorgt „Wuthering Heights“ bleibt ein köstlich geiler Film, der ein gewisses Maß an purer Romantik hervorruft, vor allem in den wenigen Momenten, in denen die Hauptdarsteller in der Lage sind, ihre Missverständnisse zu überwinden und tatsächlich eine Verbindung herzustellen. Es ist ein Film darüber, wie hässlich Menschen zueinander sein können, aber auch über die Schönheit, zu der sie fähig sind – eine Botschaft, die, wie der Originaltext selbst, zeitlos bleibt.

„Wuthering Heights" kommt am Freitag, 13. Februar, in die Kinos.