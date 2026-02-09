Rock the Country hat nach der Absage seines Stopps in South Carolina letzte Woche eine offizielle Erklärung abgegeben.

Wie bereits berichtet, hat das von Kid Rock geleitete Wanderfestival die zweitägige Veranstaltung, die am 25. und 26. Juli in Anderson, South Carolina, stattfinden sollte, abgesagt, nachdem Headliner Shinedown von der Bühne gestrichen war. Zuvor schieden Ludacris und andere aus dem Line-up aus, nachdem sie Gegenreaktionen für die Teilnahme an einem „MAGA“-Festival erhalten hatten.

Die Erklärung der Rock the Country-Organisatoren lautet:

„Rock the Country wurde ins Leben gerufen, um Menschen durch Musik zu vereinen. Unsere Besetzungen und unser Publikum spiegeln dieses Gefühl wider – eine breite Palette von Stimmen, Hintergründen und Geschichten, die dieses Land ausmachen.

Wir sind wirklich enttäuscht, dass wir die Show nicht zu Anderson bringen werden. Unsere Fans arbeiten hart für ihr Geld und wir weigern uns, eine Show zu veranstalten, die nicht dem Standard entspricht, den sie verdienen.

Unser Fokus bleibt dort, wo er schon immer war: Unsere Künstler zu unterstützen, unsere Fans zu ehren und im ganzen Land unvergessliche Abende zu bereiten. Die kommenden Shows repräsentieren das Herzstück dessen, wofür Rock the Country steht: Musik, Gemeinschaft und Stolz auf unsere Herkunft.

Amerika zu lieben ist nicht politisch; Das ist es, was wir sind.“

Die anderen sieben Termine von Rock the Country finden weiterhin wie geplant statt. Die individuellen Aufstellungen für jede Stadt finden Sie auf der offiziellen Website des Festivals.