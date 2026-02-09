<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Viktorianischer Mut trifft erneut auf verspieltes Chaos Der kunstvolle Dodger kehrt in die zweite Staffel zurück und die Stars David Thewlis und Thomas Brodie-Sangster setzen sich mit Kyle Meredith zusammen, um herauszufinden, was sich geändert hat, was schärfer ist und was herrlich seltsamer geworden ist. Wiederaufnahme Jahre nach Dickens‘ Oliver TwistDie Hulu-Serie vereint weiterhin medizinisches Drama, Liebesromane, Komödie und Kriminalität mit einer Selbstsicherheit, die dieses Mal lockerer, schneller und gefährlicher wirkt. Beide Schauspieler sprechen davon, sich dieser Entwicklung anzuschließen, mit neuen Machtdynamiken, unerwarteter Moral und einem Tempo, das einem kaum den Atem raubt. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Thewlis, dessen Fagin nun wohlhabender, mutiger und instabiler ist, vermutet, dass die eigentliche Erschütterung nicht auf Schurkerei zurückzuführen ist, sondern auf deren Abwesenheit. „Wir haben in dieser Staffel keinen eindeutigen Bösewicht“, erklärt er und bemerkt, wie die Einführung von Inspektor Boxer den moralischen Kern der Serie verkompliziert. „Boxer sollte den Bösewicht ersetzen, aber eigentlich ist er ein wunderbarer Mensch … gebildet, ethisch und ein plausibler Bewerber für Belle.“ Diese Grauzone erhöht die Spannung, ohne die spielerische Prahlerei der Serie zu beeinträchtigen, und verleiht Staffel 2 eine klangliche Komplexität, die sich an Sie heranschleicht, während Sie zu viel Spaß haben, um es zu bemerken.

Für Brodie-Sangster besteht die Freiheit darin, das Ausgangsmaterial vollständig aufzugeben und sich auf das zu verlassen, was die Serie bereits aufgebaut hat. „Unser Ausgangsmaterial wird zur ersten Staffel“, sagt er. Er weist darauf hin, dass er nach einiger Zeit immer noch ein paar Einstellungen braucht, um Dodgers Rhythmus wiederzuentdecken, und lobt die Körperlichkeit der Rolle – insbesondere das ständige Sprinten. „Eigentlich wollte ich mehr laufen“, lacht er. „Dodger sollte mit Menschen zusammenstoßen, über Dinge springen … wie ein kleiner Hund, der herumläuft.“ In der Zwischenzeit gesteht Thewlis, dass er vollkommen zufrieden damit ist, weniger zu laufen – im Idealfall gar nicht –, solange er sich weiterhin den Kopf rasieren und das führen kann, was er liebevoll ein „Barttagebuch“ nennt.

Hören Sie, wie David Thewlis und Thomas Brodie-Sangster darüber sprechen Der kunstvolle Dodger Staffel 2 und mehr in der neuen Folge oben oder im Video unten. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

Der kunstvolle Dodger Staffel 2 startet am 2. Februar auf Hulu. Melden Sie sich hier für eine 30-tägige kostenlose Testversion an oder schauen Sie sich hier die Bundle-Angebote mit Disney+, HBO Max und ESPN an.