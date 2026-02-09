Die erste abendfüllende Vorschau auf Steven Spielbergs mit Spannung erwarteten Science-Fiction-Alienfilm Offenlegungstag debütierte während des Super Bowl LX. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Im UFO-Film spielen Emily Blunt als Kansas City TV-Meteorologin neben Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo.

„Wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind, wenn dir jemand es zeigen und es dir beweisen würde, würde dir das Angst machen?“ liest die offizielle Beschreibung. „In diesem Sommer gehört die Wahrheit sieben Milliarden Menschen. Wir nähern uns … Offenlegungstag.“

Der jüngste EGOT-Gewinner Spielberg war Regisseur und Co-Produzent Offenlegungstag nach einem Drehbuch des langjährigen Mitarbeiters David Koepp (Jurassic Park, Krieg der Welten). Der Film enthält auch eine Partitur von John Williams und markiert damit die 30. Spielfilmzusammenarbeit zwischen dem legendären Regisseur und Komponisten.

Offenlegungstag kommt am 12. Juni in die Kinos.