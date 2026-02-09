Ein überraschender Teaser-Trailer für Die Abenteuer von Cliff Boothder neue Spin-off-Film von Quentin Tarantino Es war einmal in Hollywoodausgestrahlt während des Super Bowl LX am Sonntagabend.

Mit Brad Pitt als titelgebendem Cliff Booth sowie Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino und anderen zeigt der Trailer Booth nach den Ereignissen von Es war einmal in Hollywood. „Du hast Rick also geholfen, diese Hippie-Eindringlinge zu überwältigen, oder?“ Er wird gefragt, worauf er ausdruckslos antwortet: „So in der Art. Ich besitze nicht viele Talente, aber ich weiß es besser, als einer guten Geschichte im Weg zu stehen.“ Der Teaser zeigt dann verschiedene Szenen und Szenarien aus dem Film, allerdings mit minimalen Dialogen; Allerdings wird jedes Mal, wenn eine Figur jemanden beschimpft oder verärgert, gepiept und zensiert. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Drehbuch: Tarantino, Regie David Fincher: Die Abenteuer von Cliff Booth wird später in diesem Jahr in ausgewählten Kinos und auf Netflix landen.