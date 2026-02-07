J. Cole hat sich seit seinem Debüt-Mixtape 2007 zielstrebig darauf konzentriert, seinen Stift zu schärfen Das Kommen. In „I’m the Man“, einem herausragenden Stück dieses Projekts, nennt sich Cole sogar „den Thronfolger“ – und das mehr als einmal. Sein Ehrgeiz war vom ersten Tag an präsent und aktiv, und die Stärke von Coles Selbstvertrauen hat sich nur noch verstärkt. Aber dieses Selbstbewusstsein im Laufe der Jahre, insbesondere in letzter Zeit, hat dazu geführt, dass Cole zufrieden, satt und das Gegenteil von hungrig klingt. Auf seinem angeblich letzten Album Der Abfall, Coles kreatives Feuer knistert leise und will nicht erlöschen, aber es ist schwächer als die Flamme, die ihm sein großes Publikum bescherte.

Als Doppelalbum präsentiert, Der Abfall Die Laufzeit beträgt insgesamt 1 Stunde und 41 Minuten. Daher handelt es sich um ein gehaltvolles Erlebnis, dessen Analyse einige Zeit in Anspruch nimmt – aber bestimmte Songs machen einen Sprung nach vorne. Die stärksten Teile des Albums sind, wenn Cole sich zu dynamischen Beats den Arsch aufreißt. Das Drake-artige „Two Six“ und das dichte, bassbetonte „WHO TF IZ U“ von Disc One bringen den lebhaften J. Cole zum Vorschein, der den Big-3-Status verdient.

„Old Dog“, ein hochoktaniges Disc-Two-Highlight mit seinem nordkarolinischen Landsmann Petey Pablo, entspricht der frenetischen Energie der oben genannten Tracks. Immer temperamentvoller, wenn er über seine Region nachdenkt, rappt Cole hier charismatisch über seinen Stolz auf seinen Heimatstaat: „Eine Carolina, denken Sie daran, wir hatten nie Scheiße“, spuckt er aus, „aber jetzt ist die Ziege von dieser Schlampe, also ist das alles Vergangenheitsform.“

J. Cole ist ein leidenschaftlicher Schüler des Rap-Genres und hat scheinbar sein ganzes Leben dem Verständnis und der Weiterentwicklung des Genres gewidmet. Hip-Hop hat viele seiner Handlungen und Entscheidungen beeinflusst, im Guten wie im Schlechten. Und das ist das Hauptproblem Der Abfall — Cole reagiert nicht mehr auf die Hitze der Herausforderung. Er fühlt sich wohl; sogar selbstgefällig. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum er sich zurückzieht.

Während er sich darauf vorbereitet, seine Karriere zu beenden, ist J. Cole bereit für seine Siegesrunde, den begehrtesten Schachzug, den es im Rap gibt. Der Abfall ist das Vehikel, das er für diesen feierlichen Lauf gewählt hat, ein doppelläufiges Album, das „den Kreis des Konzepts (seines) ersten Projekts schließt.“ „Disc 29 erzählt die Geschichte meiner Rückkehr in meine Heimatstadt im Alter von 29 Jahren“, postete er am 4. Februar auf Instagram. „Ein Jahrzehnt nachdem ich nach New York gezogen war und das geschafft hatte, was den meisten unmöglich erschienen wäre, befand ich mich an einem Scheideweg mit den drei Lieben meines Lebens: meiner Frau, meinem Handwerk und meiner Stadt. Disc 39 gibt Einblick in meine Denkweise während einer ähnlichen Heimreise, dieses Mal als 39-jähriger Mann. Älter und dem Frieden ein wenig näher.“

Die fragliche Siegesrunde hat nichts mit dem Kampf zu tun, vor dem J. Cole notorisch ausschied. Wie sich die ganze Welt erinnert, wollte er Keine Teile des kulturverändernden Rauchs zwischen Drake und Kendrick Lamar und entschied sich stattdessen dafür, einen ganzen öffentlich veröffentlichten Dissidententitel gegen K-Dot zurückzunehmen. Anstatt den immer noch bestehenden Groll zwischen seinen Rap-Brüdern erneut anzuheizen, nutzt J. Cole diesen Moment, um die Arbeit zu würdigen, die er in den letzten 19 Jahren gepflegt hat. Insbesondere nutzt Cole dieses Album, um sich selbst für all den hart erkämpften Erfolg zu loben, den er für sich und seine Stadt Fayetteville erzielt hat.