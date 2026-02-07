Von allen unglaublichen Rollen, die Catherine O’Hara im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere gespielt hat, war die Matriarchin Moira Rose ihre vielleicht beliebteste Schitt’s Creekund es wird jetzt einfacher denn je sein, die Emmy-prämierte Komödie anzusehen. HBO Max wird am Samstag, dem 7. Februar, mit dem Streamen der Serie beginnen, wobei Abonnenten laut Veröffentlichung auch Zugriff auf „eine neu gestartete Serie“ erhalten Schitt’s Creek Playlist über die In-App-„Kanäle“-Funktion, die einen nahtlosen und kontinuierlichen On-Demand-Feed der Serie bietet.“

Schitt’s Creek ist derzeit auch auf Hulu und Prime Video verfügbar, und außerdem hat Netflix gerade fünf klassische Filme mit O’Hara zu seiner Bibliothek hinzugefügt. O’Hara ist vor einer Woche im Alter von 71 Jahren verstorben und wird schmerzlich vermisst.