Gespielt haben Elvis und a Meister der LuftAustin Butler hat jetzt eine zeitgenössischere Biografie in Arbeit: Der Oscar-nominierte Schauspieler wurde für die Rolle des Radsportlers Lance Armstrong in einer neuen Biografie von ausgewählt Konklave Regisseur Edward Berger. Das Drehbuch wird von Zach Baylin geschrieben, der zuvor das Drehbuch für den Williams-Familienfilm geschrieben hat König Richardund Deadline berichtet, dass zwischen den Studios ein „rasender Bieterkrieg“ um das Projekt begonnen hat.

Lance Armstrong war einer der berühmtesten Sportler der Welt, nachdem er siebenmaliger Gewinner der Tour de France wurde und eine Krebserkrankung überlebte. Seine Karriere endete jedoch, nachdem Armstrong zugab, Blutdoping begangen zu haben, was seitdem einen Schatten auf seinen Ruf wirft. Zuletzt war Butler in Darren Aronofskys Film zu sehen Beim Stehlen erwischtund sprach mit Folge im Jahr 2024 über das Motorraddrama Die Bikeriders.