Willkommen zur neuesten Ausgabe von Stream On, dem wöchentlichen Newsletter von Consequence, der die ewig verwirrende Frage beantwortet: Welche Filme und Fernsehsendungen sollten Sie sehen? Wir suchen nach Ideen für alle neuen und aktuellen Veröffentlichungen von Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock, HBO Max und mehr – ganz zu schweigen von „Blast From the Past" und Streaming-Vorschlägen vom besonderen Gast dieser Woche: KPop-Dämonenjäger Regisseure Chris Appelhans und Maggie Kang!

Die Tipps dieser Woche

Die Muppet-Show (FERNSEHER)

Geleitet von: Alex Timbers

Gießen: Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman, Matt Vogel, Sabrina Carpenter, Maya Rudolph, Seth Rogen

Streaming auf: Disney+

Irgendwann während der Eröffnungssequenz dieses Disney-Revivals, in dem die absolut perfekte Sabrina Carpenter als Gaststar zu sehen war und Seth Rogen als ausführender Produzent fungierte, brach ich in Tränen aus. Es waren jedoch Freudentränen, die tief aus der nostalgischsten Ecke meines Herzens kamen, denn wie so viele (einschließlich mir selbst) festgestellt haben, liegt das Geheimnis darin, die Magie von Jim Henson wiederzuerlangen Die Muppet-Show ist zu Tu es einfach Die Muppet-Show. Und genau das bekommen wir hier! Nicht jede Skizze ist perfekt, aber die Stimmung Das ist auf jeden Fall der Fall, und die Muppets werden wie die liebenswerten Stars behandelt, die sie sind. Ich hätte sehr gerne noch hundert Folgen davon, bitte und danke. Mach dich an die Arbeit, Rogen.

Bücherhaft (FERNSEHER)

Erstellt von: Mark Gatiss

Gießen: Mark Gatiss, Polly Walker, Elliot Levey, Connor Finch, Buket Kömür, Daniel Mays, Joely Richardson

Streaming auf: PBS-Pass

Ich habe mich vor kurzem endlich für ein PBS Passport-Konto angemeldet – wirklich schade, dass ich das nicht früher getan habe, vor allem, weil es einfach ist und öffentliche Medien wichtig sind. Das glaube ich mit ganzem Herzen, aber ich gestehe auch, dass meine besondere Motivation darin bestand, Mark Gatiss und Polly Walker mit einem freudigen Funkeln in den Augen dabei zuzusehen, wie sie Morde untersuchen. Diese von Gatiss erstellte Serie spielt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und hat einiges zu bieten Sherlock DNA in ihrem System – was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass Gatiss diese Serie auch mitgestaltet hat. Aber die reichhaltigen Charaktere, faszinierenden Geheimnisse und die frische Kulisse machen es zu etwas ganz Besonderem.

Habe ich Neuigkeiten für Sie? Staffel 4 (TV)

Erstellt von: Jimmy Mulville

Gießen: Roy Wood Jr., Amber Ruffin, Michael Ian Black

Streaming auf: HBO Max

Diese Sendung ist hier schon einmal erschienen, weil es einfach so schön ist, Roy Wood Jr., Amber Ruffin und Michael Ian Black dabei zuzusehen, wie sie jede Woche das Witzige in der heutigen Nachrichtenhöllenlandschaft finden. Die chaotische Energie dieser CNN-Comedyserie hat einfach etwas Magisches – eine Show, die das, was gerade passiert, mit genau dem Maß an Respekt behandelt, das es verdient. Ehrlich gesagt macht es sogar Spaß, ältere Episoden noch einmal anzuschauen, denn auch wenn sich die Schlagzeilen wie Wiederholungen anfühlen, wirken die Witze immer noch frisch.

Die Tribute von Panem: Die Ballade von Singvögeln und Schlangen (Film)

Geleitet von: Franz Lawrence

Gießen: Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage, Josh Andrés Rivera, Viola Davis

Streaming auf: Pfau

Irgendwie ist dieser durch die Ritzen gerutscht, aber jetzt, da Peacock der Gastgeber für all das ist Hungerspiele Filme, dieses Prequel aus dem Jahr 2023 mit dem zukünftigen Präsidenten Snow kann ins Rampenlicht rücken … denn dieser Film ist es Nüsse. Es ist Die Tribute von Panem Aber alles ist retro und jedes Mitglied der älteren Besetzung tut, was er will, und hat dabei die beste Zeit. Für mich war das ein zufälliger Doppelfilm mit dem von Ridley Scott Napoleon (beide Filme wurden am selben Tag zu passenden Zeiten im selben Kino gezeigt) und ehrlich gesagt passten sie gut zusammen als Abhandlung über den verderblichen Einfluss von Macht auf die menschliche Seele. Außer Napoleon Viola Davis gackerte nicht böse. (Ach.)

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Akeelah und die Biene (Film)

Geleitet von: Doug Atchison

Gießen: Laurence Fishburne, Angela Bassett, Keke Palmer, Curtis Armstrong

Streaming auf: Tamtam

Dieses Wochenende markiert den ganz besonderen Tag des Fußballs – und die Premiere der Peacock-Serie Die Burbsmit der immer charmanten Keke Palmer, die in die Fußstapfen von Tom Hanks tritt. Schauen wir uns also zum Spaß eine von Palmers frühesten Rollen an, die im Grunde auch ein Sportfilm ist … vorausgesetzt, Sie betrachten Rechtschreibwettbewerbe als Sport. (Es erfordert viel Ansehen.) Ich liebe eine Underdog-Geschichte wie diese, liebe es, zu lernen, wie man komplizierte Wörter buchstabiert, und von Kurs Ich liebe diese Besetzung! Funktioniert auch gut als Familienschau.

(Dies ist Ihre halbregelmäßige Erinnerung daran, dass Sie, wenn Sie in den USA leben und einen Bibliotheksausweis erhalten können, wahrscheinlich Zugang zu Hoopla und Kanopy haben frei – zwei wirklich fantastische Streaming-Dienste voller toller Inhalte.)

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: Die Direktoren von KPop-Dämonenjäger!

Wer sind Sie? Maggie Kang und Chris Appelhaus hatten ein ziemlich verrücktes Jahr 2025, dank des unglaublichen Erfolgs des mittlerweile beliebtesten Netflix-Films aller Zeiten. Ich hatte ein fantastisches Gespräch mit den Animationsveteranen für den Jahresbericht vom letzten Dezember, und am Ende des Gesprächs nahm ich mir einen Moment Zeit, um sie zu fragen, was sie in letzter Zeit gestreamt haben.

Was empfehlen sie? Chris und Maggie waren es, um es klarzustellen sehr beschäftigt zum Zeitpunkt unseres Interviews. Aber nicht zu viel, um zwei verschiedene Apple TV-Sendungen zu empfehlen! Chris erwähnte sofort einen kürzlich mit einem Emmy ausgezeichneten Favoriten, den wir teilen:

„Das Studio hat wirklich Spaß gemacht. Es ist wirklich klug geschrieben und die Art und Weise, wie sie es gedreht haben, ist wirklich cool – es gibt viele Eins-zu-Eins-Erzählungen, aber man merkt es nicht einmal. Es hat mir wirklich Spaß gemacht.“

Maggie genießt es derweil, einem gewissen gefurzten Geheimdienstoffizier zuzuschauen:

„Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber ich habe zugeschaut Langsame Pferde. Ich glaube, ich habe noch zwei Folgen vor mir. Ich liebe Spionagesachen und Gary Oldman ist großartig.“

Vielen Dank an Maggie und Chris – ich hoffe, sie haben ihre beste Abendgarderobe für die Oscars im nächsten Monat ausgewählt!

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

Drifter (FERNSEHER)

Geleitet von: Gustaf Lindström

Gießen: Will Hislop, Gustaf Lindström, Jamie Demetriou, Ellie White, Barney Fishwick, Cam Spence

Streaming auf: Hulu

Während der Laufzeit 2019–2021 wurde die FX-Anthologiereihe veröffentlicht Kuchen hat für unser Sehvergnügen eine vielseitige Auswahl an Live-Action- und Zeichentrickkurzfilmen zusammengestellt. Alle fünf Staffeln von Kuchen sind derzeit zum Streamen verfügbar, aber Hulu hat einige der vorgestellten Mikroserien auch als eigene Shows herausgebracht. Ich bin kürzlich darüber gestolpert Drifter Während ich in der Bibliothek herumstöberte, fand ich es seltsam und charmant, fast wie beim Schwimmen für Erwachsene: Jede Episode konzentriert sich auf Unterwasserlebewesen, die sich untereinander unterhalten, mit einem surrealen, aber dennoch fühlbaren Animationsstil, der sich als ziemlich überzeugend erweist. Mit zwei Minuten pro Stück ist es kurz und bündig – ein unterhaltsamer Abschluss Ihres Abends, wenn Sie möchten Wirklich muss bald ins Bett.