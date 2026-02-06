Wenn Sie nicht über 200.000 US-Dollar verfügen, die Sie für unproduzierte Drehbücher ausgeben können, steht Ihnen die Familie von David Lynch zur Seite. In einer Antwort auf einen aktuellen Reddit-Beitrag sagte die Tochter des verstorbenen Autors, Jennifer Lynch, dass sie planen, das Drehbuch für das nicht realisierte Projekt zu veröffentlichen Unaufgezeichnete Nacht.

Während das zuvor versteigerte Drehbuch für Ronnie Rocket: Das absurde Geheimnis der seltsamen Kräfte der Existenz stammt aus den 70er Jahren, Unaufgezeichnete Nacht ist ziemlich neu. Lynch stellte Netflix Anfang der 2020er Jahre eine Serie mit 13 Folgen vor, in der Laura Dern, Naomi Watts und Toby Jones die Hauptrollen spielen sollten. Das Projekt wurde jedoch aufgrund von Produktionsstillständen aufgrund von COVID-19 sowie Lynchs eigenen Gesundheitsproblemen zunichte gemacht.

Also, genau das, was war Unaufgezeichnete Nacht wird es tatsächlich darum gehen? Obwohl das Drehbuch noch nicht verfügbar ist, zitiert World of Reel ein Interview mit Peter Deming (ein weiterer häufiger Mitarbeiter und Kameramann bei Lynchs Filmen), in dem es heißt, es wäre Teil des „LA-Kanons“ von Filmen wie … gewesen Mulholland Drive Und Inlandreich. Letztendlich wäre es ein „originaler Krimi gewesen, der Filmemachen und Old Hollywood verbindet und wahrscheinlich als weitläufige Erzählung mit mehreren Episoden gedacht war Twin Peaks: Die Rückkehr.“

Verwandtes Video

Warum sich die Familie Lynch dafür entschieden hat, sie mitzuteilen Unaufgezeichnete Nachtsagte Jennifer Lynch, der Schritt stehe im Einklang mit der anhaltenden Absicht, Lynchs Leistungen und sein Allround-Genie zu feiern, wo und wann immer es möglich sei.

„Unaufgezeichnete Nacht „Drehbücher werden wahrscheinlich von mir und meinen Geschwistern veröffentlicht, um denjenigen, die es geliebt hätten, das anzubieten, was nicht realisiert werden konnte“, schrieb Jennifer Lynch. „Wie viele Millionen Menschen sind wir große Fans der Arbeit unseres Vaters und möchten, dass sie auf jede erdenkliche Weise geteilt und gefeiert wird.“ Wir wissen, dass es einen Wunsch gibt, und wir haben das Bedürfnis, Papas Gaben so gut wie möglich zu erfüllen.“

Lynch erkannte auch, dass einige Leute angesichts der Begeisterung rund um Lynch lieber online nach dem Drehbuch suchen. Als Reaktion darauf „fleht die Familie alle an, auf diese Veröffentlichung zu warten und nicht nach möglicherweise nicht autorisierten Versionen zu suchen, die das schöne Werk, das Papa geschaffen hat, verunreinigen würden.“

Neben Drehbüchern wurden kürzlich bei einer Auktion auch eine Reihe persönlicher Gegenstände und Erinnerungsstücke aus dem Film Lynch versteigert. Dazu gehörten sein Regiestuhl, eine Espressomaschine für zu Hause und Lynchs persönliche Drucke von Radiergummi Und Verlorene Autobahnunter anderen Filmen.

Während wir alle sehnsüchtig auf das Drehbuch warten Unaufgezeichnete Nachtlesen Sie unbedingt noch einmal den Aufsatz von Michael Pementel: „Zwillingsgipfel und der Einfluss der Black Lodge auf den kosmischen Horror.“ Von dort. Sie können auch die endgültige Rangliste der David Lynch-Filme einsehen.