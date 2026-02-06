Hayley Williams ist die erste Künstlerin, die für das Newport Folk Festival 2026 angekündigt wurde. Sie wird ein Freitagsset mit dem Titel „Hayley Williams & Friends“ spielen, von dem wir nur annehmen können, dass es sich um einen Headliner-Auftritt handelt.

Der Termin am 24. Juli markiert Williams‘ Rückkehr nach Newport, nachdem sie letztes Jahr einen überraschenden Auftritt bei Jack Antonoffs Headliner-Set hatte. Es folgt auf den Abschluss ihrer Frühjahrs-/Sommertournee, einer unserer am meisten erwarteten Tourneen des Jahres. Dieser Lauf unterstützt eines der besten Alben des letzten Jahres, Ego-Tod auf einer Junggesellenpartysowie ihr neu angekündigtes Indie-Grunge-Projekt Power Snatch.

Die Tickets für Newport Folk ’26 waren fast sofort ausverkauft, aber Sie können sich über die NFF-Website auf die Warteliste für den Fan-zu-Fan-Tickettausch der Veranstaltung setzen. Besuchen Sie noch einmal unsere Titelgeschichte „Festivals des Jahres“ über die 70-jährige Geschichte der Newport Folk and Jazz Festivals.

Werbung