Leeren Sie Ihren Kalender und heizen Sie die riesige Tüte Popcorn auf: Netflix hat fünf wichtige Filme der verstorbenen Schauspielerin Catherine O’Hara in seine Bibliothek aufgenommen.

Der Upload erfolgt knapp eine Woche (30. Januar), nachdem O’Hara im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Diese fünf Titel, die jeweils zwei Monate lang verfügbar sein werden, gesellen sich zu zwei anderen kürzlich auf Netflix erschienenen O’Hara-Fahrzeugen: Best in Show Und Der wilde Roboter. (Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, stammen alle fünf Filme von Warner Bros. Pictures, und Netflix hat kürzlich einen Bieterkrieg um den Kauf des berühmten Studios gewonnen.)

Die fünf O’Hara-Filme sind:

Nach Geschäftsschluss (1985): In dieser unbesungenen schwarzen Komödie von Martin Scorsese spielt O’Hara Gail, einen Eiswagen, der in einer „Nacht voller Missgeschicke“ dabei hilft, Paul Hackett (Griffin Dunne) zu jagen.

Warten auf Guffman (1996): O’Hara ist eine herausragende Mockumentary-Komödie von Christopher Guest und Eugene Levy. Sie spielt gekonnt Sheila Albertson, eine von mehreren Kleinstadtamateuren, die mutig ein Musical mit dem Titel aufführen Rot, Weiß und Blaine.

Hausgemachte Pommes (1998): In dieser seltsam charmanten Liebeskomödie (mit Drew Barrymore und Luke Wilson in den Hauptrollen und unter der Regie von Dean Parisot) spielt O’Hara eine Mutter namens Beatrice Lever, die ein ausgesprochen dunkles Geheimnis zu verbergen hat

Ein mächtiger Wind (2003): O’Haras Rolle als beliebter Folksänger Mickey Crabbe (neben Levys Mitch Cohen) ist vielleicht der Favorit dieses Autors unter den vielen von Guest-Levy inszenierten Mockumentaries und in jeder Hinsicht absolut perfekt.

Für Ihre Überlegung (2006): Wieder einmal glänzt O’Hara in diesem Guest-Levy-Streifen als die seltsame und charmante Charakterdarstellerin Marilyn Hack (die für ihre Rolle in dem fiktiven jüdischen Familiendrama in der Preisverleihungssaison für Aufsehen gesorgt hat). Zuhause für Purim).

Die Filme sind derzeit sowohl auf Netflix in den USA als auch in Kanada verfügbar. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie unbedingt unsere endgültige Rangliste der 10 besten Rollen von O’Hara.