Die neue HBO-Serie HahnDer offiziellen Beschreibung zufolge handelt es sich um „eine Komödie, die auf einem College-Campus spielt und sich um die komplizierte Beziehung eines Autors (Steve Carell) zu seiner Tochter (Charly Clive) dreht.“ Carell ist nämlich ein Autor, dessen Romane voller Sexromane ihm einen Traumjob als College-Professor eingebracht haben, trotz des Schlamassels, das in seinem Privatleben entstanden ist.

Hahn Die Show wird von Bill Lawrence und Matt Tarses geleitet, zur Besetzung gehören außerdem Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley und Lauren Tsai. Die Serie startet am 8. März auf HBO und HBO Max. Schauen Sie sich unten den neuen Trailer an und sehen Sie sich noch einmal unsere Rezension von Carells letztem HBO-Projekt an, dem von Jesse Armstrong inszenierten Originalfilm Bergkopf.