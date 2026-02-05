Nach vielen Spekulationen hat Ian McKellen bestätigt, dass er die Rolle des Gandalf im neuen Film erneut übernehmen wird Der Herr der Ringe Film, Die Jagd nach Gollum.

Als Gast auf Die Late Show mit Stephen Colbert (Natch), der Schauspieler bestätigte, dass sie im „Juli“ mit den Dreharbeiten beginnen würden, was bedauerlich ist, denn dort unten in Neuseeland ist es Winter und ich bin mir nicht sicher, ob ich da draußen im Wind und im Regen sein möchte … Und ja, ich habe den spitzen Hut und den Bart und die Nase und die Augenbrauen und den Schnurrbart aufgesetzt.“

Erhalten Der Herr der Ringe Trilogie auf 4K UHD

Regie und Hauptrolle: Andy Serkis (Gollum), Die Jagd nach Gollum spielt in der Zeitspanne von 17 Jahren zwischen Bilbos Verlassen des Auenlandes und der Gründung der Gefährten. Gerüchten zufolge wird auch Elijah Wood seine Rolle als Frodo wiederholen, wobei Viggo Mortensen Interesse an einer Rückkehr als Aragorn bekundet hat. Die Veröffentlichung ist für den 17. Dezember 2017 geplant.