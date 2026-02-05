Die Kraft und der Einfluss des Super Bowl machen ihn zu viel mehr als nur einem Sporterlebnis. Für Musikfans gibt es das versprochene Spektakel der Halbzeitkonzertshow (erst eine relativ neue Entwicklung). Und für alle Zuschauer gibt es die Werbespots: Glänzende neue Werbespots, die alle darauf abzielen, eines der meistgesehenen Fernsehereignisse des Jahres zu nutzen, um Wirkung zu erzielen.

Super Bowl-Werbung ist traditionell voller Prominenter, laut und unverschämt. Fernseh- und Filmdarsteller schließen sich zusammen, um Autos oder Essenslieferdienste zu verkaufen. Es werden alberne neue Maskottchen vorgestellt, während ein Klassiker möglicherweise ermordet wird, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist alles ein albernes Ergebnis der Konsumkultur, aber auch faszinierend als jährliche Reflexion darüber, wohin die Marketinggelder dieses Landes fließen, beispielsweise während des sogenannten „Crypto Bowl“. Und am Ende des Tages ist es manchmal wirklich süß, wenn ein kleines Pferd ein Fass Bier ausliefert.

Das Prestige und die Exklusivität der Super-Bowl-Werbung waren einst so wichtig, dass Frito-Lay 2006 (genau zu dem Zeitpunkt, als aufstrebende YouTuber die Macht digitaler Videos entdeckten) den jährlichen Crash the Super Bowl-Wettbewerb ins Leben rief. Verrückte Amateure hatten die Chance, originelle Doritos-Werbespots einzusenden, die während des großen Spiels ausgestrahlt werden könnten, um die Ehre zu erhalten, zur Übertragung zu kommen (sowie einen saftigen Geldpreis). Der Wettbewerb lief bis 2016, und obwohl er für das Spiel 2025 wiederbelebt wurde, entschied sich Frito-Lay, die Wiederbelebung für 2026 nicht fortzusetzen. Dennoch sind im Laufe der Jahre einige sehr lustige Anzeigen aus diesem Wettbewerb hervorgegangen – allesamt willkommene Überraschungen.

Früher versprachen Werbepausen während des Super Bowls etwas neu. An 364 Tagen im Jahr sehen Sie, wenn Sie nach draußen gehen, Ihren Fernseher einschalten oder auf Ihr Telefon schauen, mindestens eine Anzeige oder einen Werbespot, den Sie bereits mindestens einmal gesehen haben. „Mindestens einmal“ ist eine Untertreibung: Eine USC-Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass Menschen jeden Tag etwa 5.000 Anzeigen sehen und nicht alle davon neu für Sie sein können. Außer während des Super Bowl, wo die Werbung, selbst wenn sie ein Flop wäre, ein Flop wäre interessant.

Nun ja, das war früher auch so. Nun ist der Januar vor dem Spiel zum traditionellen Zeitpunkt geworden, um die für das Spiel geplanten großen Werbespots anzukündigen, wenn nicht sogar vollständig zu veröffentlichen. Nicht jeder Die Werbung für den Super Bowl 2026 wurde bereits veröffentlicht, aber mehr als ein Dutzend wurden bereits veröffentlicht, was für Veröffentlichungen wie The Athletic und Ad Week ausreichte, um einen deutlichen Vorsprung bei ihren Zusammenfassungen und Ranglisten zu erzielen. Folge Der erste Super Bowl-Werbespot des Jahres wurde am 21. Januar veröffentlicht, zweieinhalb Wochen vor dem Big Game. Seitdem hat Lady Gaga einen gehänselt Die Nachbarschaft von Herrn Rogers Cover und Xfinity enthüllten es Jurassic Park Wiedervereinigung. Und das kratzt kaum an der Oberfläche.

Der Grund dafür, dass Unternehmen dies tun, ist der gleiche Grund, warum die Monokultur selbst nun ein Artefakt der Vergangenheit ist: der Glaube, dass es zu viel Konkurrenz um unsere Aufmerksamkeit gibt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Je früher die Veröffentlichung erfolgt, desto größer ist die Chance, für Aufsehen zu sorgen. Für Werbetreibende ist es sicherlich von Vorteil, wenn sie wissen, dass sie Dutzende Millionen Aufrufe online erzielen können, bevor die 30-Sekunden-Werbung, für deren Ausstrahlung sie 8 bis 10 Millionen US-Dollar ausgegeben haben, auf Sendung geht. Dies unterstreicht jedoch nur die Tatsache, dass eine Werbung möglicherweise nicht die Super Bowl-Plattform benötigt, um erfolgreich zu sein – sie braucht nur Sabrina Carpenter und ein paar Chips.

Wenn Super-Bowl-Werbung am 15. Dezember zu Weihnachtsgeschenken wird, die unverpackt mitten im Wohnzimmer liegen bleiben, geht die Freude an der Überraschung verloren, der Nervenkitzel des Unerwarteten, der über jeden sorgfältig geplanten Moment und jede Werbemaßnahme hinausgeht. Kurz gesagt, die Momente, die Live-TV so viel Spaß machen. Selbst ein „Teaser“ für eine Anzeige verrät immer noch zu viel.

Darüber hinaus haben diese frühen Veröffentlichungen den Eindruck, dass sie den Super Bowl selbst als Startpunkt zunehmend entwerten. Das letztjährige Spiel wurde laut Nielsen von 127,7 Millionen Zuschauern verfolgt, das bisher größte Super-Bowl-Publikum und das größte Publikum in der TV-Geschichte für eine Einzelsender-Übertragung in der TV-Geschichte“ – was es zu einem der wenigen Ereignisse macht, bei denen sich die Leute wirklich hinsetzen, um das Ganze zu sehen. Dennoch fühlt es sich an, als würde die Werbebranche auf eine Zukunft zusteuern, in der einer der kulturell bedeutendsten Abende des Jahres auf … Nun, nur ein Fußballspiel mit einem Konzert in der Mitte reduziert wird.

Die Werbespots? Sie können diese einfach ignorieren. Du hast sie schon einmal gesehen.