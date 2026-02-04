Der spanische Eiskunstläufer Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté wird sein Minions-Kurzprogramm schließlich bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand aufführen. In einer Instagram-Story enthüllte Sabaté, dass die Universal Studios den Kurs geändert und ihm die Erlaubnis erteilt hätten, Musik aus dem Film zu verwenden.

„Vielen Dank an alle, die erneut gepostet, geteilt und unterstützt haben“, schrieb er (via HEUTE). „Dank Ihnen haben die Universal Studios es sich noch einmal überlegt und offiziell die Rechte für diesen einen besonderen Anlass vergeben.“

Anfang dieser Woche gab der sechsfache spanische Meister bekannt, dass ihm mitgeteilt worden sei, dass es ihm „aufgrund von Problemen mit der Urheberrechtsfreigabe“ „nicht mehr gestattet“ sei, seine Minions-Übung durchzuführen. Das Eiskunstlauf-Kurzprogramm der Männer ist für Dienstag, den 10. Februar, geplant.