Nachdem er zweimal für die große Leinwand adaptiert wurde, Kap-Angst wird zu einer Apple TV-Show und scheint bereit zu sein, einen neuen Blickwinkel zu finden. Eine gefeierte Besetzung und 10 Episoden, um die Nuancen dieser Rachegeschichte mit Amy Adams, Patrick Wilson und Javier Bardem zu erkunden. Die Serie soll im Juni dieses Jahres Premiere haben.

Der Beamte Kap-Angst Die Beschreibung bestätigt laut Apple, dass die Show „von“ Martin Scorseses Remake von 1991 inspiriert ist, das von Steven Spielberg produziert wurde. (Beide Filmemacher sind Produzenten der neuen Serie.) „Für die glücklich verheirateten Anwälte Anna (Adams) und Tom Bowden (Wilson) bricht ein Sturm auf, als Max Cady (Bardem), der berüchtigte Mörder, den sie hinter Gitter gebracht haben, aus dem Gefängnis entlassen wird – und er will Rache.“

Kap-Angst wurde ursprünglich aus dem Roman von John D. MacDonald adaptiert Die Henker im Jahr 1962, als Gregory Peck damals von Robert Mitchum verfolgt wurde. 1991 wurde Nick Nolte von Robert De Niro gestalkt. Der Rest dieser modernen Zeit Kap-Angst Zur Besetzung gehören CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles und Anna Baryshnikov.

Die Premiere der Serie ist am 5. Juni, neue Episoden werden freitags veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier, wo Scorsese ist Kap-Angst landet auf Folgeist die endgültige Rangliste seiner Filme.