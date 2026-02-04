Wann Pluribus Staffel 1 endete mit einem Cliffhanger auf nuklearer Ebene. Was als nächstes kommt … wird nicht so schnell verraten. An einem Apple TV-Pressetag bestätigte der Schöpfer Vince Gilligan, dass die Autoren derzeit „tief in den Prozess“ der Entwicklung der neuen Staffel stecken, aber „es lange dauert, bis diese Episoden entstehen.“

Gilligan sagte, dass er sich „wünsche“, dass die Show früher wiederkommen würde, und kontrastierte dies damit Die X-Akten (bei dem er als ausführender Produzent fungierte) kehrte jedes Jahr zur gleichen Zeit während seines ursprünglichen Netzwerkbetriebs in den 1990er Jahren zurück. Pluribusfügte er hinzu, könnte „vielleicht im selben Monat zurückkommen … Es ist nur eine Frage des Jahres.“ Anschließend dankte er dem Publikum für seine Geduld.

Pluribus war eine der besten Shows des Jahres 2025 – sehen Sie, wo sie landete Folgeist hier im Ranking. Die erste Staffel wird jetzt auf Apple TV gestreamt.