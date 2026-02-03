Ein neuer Trailer in voller Länge für Michaeldas lang erwartete, umstrittene Biopic über Michael Jackson von Regisseur Antoine Fuqua, wurde enthüllt. In den Hauptrollen spielt Jacksons eigener Neffe Jaafar Jackson den Superstar-Popstar, neben Nia Long (als Michaels Mutter Katherine), Colman Domingo (als sein Vater Joe), Miles Teller (als sein Anwalt John Branca), Laura Harrier (als Suzanne de Passe) und Juliano Krue Valdi (als junger Michael). Es erscheint am 24. April 2026 in den Kinos und im IMAX.

Im vergangenen Herbst distanzierte sich Jacksons Tochter Paris Jackson von der Filmbiografie und sagte, dass die Geschichte ihrer Meinung nach zu bereinigt sei. „Der Film bedient einen ganz bestimmten Bereich der Fangemeinde meines Vaters, der immer noch in der Fantasie lebt, und sie werden damit zufrieden sein“, sagte Paris bereits im September in einem Instagram-Post. „Es ist Hollywood. Es ist ein Fantasieland. Es ist nicht real … Die Erzählung wird kontrolliert. Es gibt viele Ungenauigkeiten und nur ausgewachsene Lügen.“

Der neu veröffentlichte Trailer scheint dies zu untermauern: Er spielt sich wie ein Film mit den größten Hits von Jacksons Karriere ab, von seinem Aufstieg mit „The Jackson 5“ bis zu seinem Blockbuster-Solo-Höhepunkt. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Film die kontroverseren Kapitel seines Lebens thematisieren wird.

Tatsächlich, Michael Berichten zufolge wurde der dritte Akt aufgrund einer zuvor übersehenen Vereinbarung der Familie Jackson erheblich umgeschrieben und neu gedreht. Diese versprach, dass kein Film über den Musiker die Geschichte von Jordan Chandler enthalten würde, dem 13-Jährigen, der 1993 Belästigungsvorwürfe gegen Jackson erhoben hatte. Matt Belloni von Puck News berichtete zuvor, dass der ursprüngliche Plan für den dritten Akt des Films darin bestand, sich auf die Ermittlungen von 1993 und Chandlers Aussagen zu konzentrieren und Jackson als naiv darzustellen gegenüber opportunistischen Individuen mit angeblich unbegründeten Ansprüchen. Nach der Überarbeitung geht man davon aus, dass der Film die Vorwürfe überhaupt nicht berührt.