Während des Super Bowl laden Sinclairs digitale Sender Charge! und National News Desk werden Kid Rock in der „All American Halftime Show“ von Turning Point USA streamen, ein ungewöhnlicher Schritt, bei dem die Sendergruppe im Wesentlichen mit ihren eigenen Tochtergesellschaften um Zuschauer konkurrieren wird.

Laut Jim Lokay, Moderator in Washington, DC, besitzt und betreibt Sinclair über 20 NBC-Sender im ganzen Land. Aber während NBC und Peacock die (ebenfalls All-American) Super Bowl Halftime Show mit dem puertoricanischen Bad Bunny ausstrahlen, bietet Sinclair dem Publikum die Möglichkeit, seine digitalen Streams einzuschalten, in denen Kid Rock mit Brantley Gilbert, Lee Brice und Gabby Barrett auftreten wird.

Beide Aufführungen werden gegen 20:00 Uhr ET ausgestrahlt, NBC wird jedoch voraussichtlich auf bessere Werbespots verzichten.