Der Kluge Mädchen Das Marketingteam von Comcast hat das Original wieder vereint Jurassic Park Die Hauptrollen spielen Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum in einer neuen Super Bowl-Werbung für Xfinity Internet.

Erhalten Jurassic Park auf 4K UHD

Der Werbespot stellt den Film mithilfe von Anti-Aging-CGI in einer Welt neu dar, in der eine starke Internetverbindung Jurassic Park tatsächlich vor der Katastrophe bewahrt hat. Dr. Grant (Neill), Ellie (Dern) und Malcolm (Goldblum) genießen ihre Zeit auf Isla Nublar mit Salzpeelings, Dino-begleiteten Läufen und „einem großen Haufen Garnelen“.

Samuel L. Jackson und Richard Attenborough sind auch in wiederverwendetem Filmmaterial zu sehen, und Taika Waititi führte Regie bei dem Spot. Sehen Sie es sich unten an.