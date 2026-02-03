Wenn Ihre instinktive Reaktion auf den Satz „Es ist Zeit, die Musik zu spielen“ lautet: „Es ist Zeit, die Lichter anzuzünden“, hat Disney am 4. Februar ein Leckerbissen für Sie parat. Ausführender Produzent ist Seth Rogen Die Muppet-Show! Konkret handelt es sich um eine einmalige Sonderfolge mit Gaststars wie Sabrina Carpenter und Maya Rudolph, die den Grundstein für das möglicherweise triumphale Comeback der Serie legt.

Als Franchise waren die Muppets schon lange vor ihrer Coolness medienübergreifend aktiv, mit Filmen, Fernsehsendungen, Büchern und so vielen anderen Formaten, die diese Charaktere jahrzehntelang in der Fantasie lebendig hielten. Allerdings war das Fernsehen ein Kampf: Dies Muppet-Show ist bei weitem nicht der erste Versuch, dies wiederzuerlangen Muppet-Show Magie, im Anschluss an die von Jim Henson geschaffene Serie, die von 1976 bis 1981 lief. Das Zwei-Staffeln-Spinoff der 90er Jahre Muppets heute Abend und die einteilige Mockumentary aus dem Jahr 2015 Die Muppets tat versuchenaber beide Shows entfernten sich zu weit vom klassischen Format, um wirklich erfolgreich zu sein.

Diese Sonderfolge verdient es zu Recht, als Pilotfolge für eine fortlaufende Wiederbelebung betrachtet zu werden, worauf die Serie mit Kermits Eröffnungskommentar aktiv eingeht: „Wir sind so aufgeregt, wieder dort zu sein, wo alles begann, dann endete und dann vielleicht wieder von vorne beginnt, je nachdem, wie der heutige Abend verläuft.“ Es ist wie eine Show aufgebaut, die jahrelang weitergehen könnte … Vor allem, weil es auf dem Fundament einer Show aufgebaut ist tat das geht jahrelang weiter. Wenn man sich hier die Idee einer echten Wiederbelebung zu eigen macht (also nicht zu viel mit dem herumspielt, was vorher war), kann man diese klassische Magie finden.

Bei der Rückkehr der Serie ist Kermit erneut der Dreh- und Angelpunkt des Chaos hinter den Kulissen, da er die Show dank seiner angeborenen Freundlichkeit versehentlich mit Schauspielern überlastet hat. Er ist von dem vertrauten Ensemble von Charakteren umgeben, von denen nur wenige etwas tun, um Kermits Leben einfacher zu machen. Dies gilt insbesondere für seine Geliebte Miss Piggy, die entschlossen ist, dafür zu sorgen, dass sie auf der Bühne ihre große Nummer bekommt – obwohl sie natürlich ein Star ist ihr Kaliber muss sich keine Sorgen um die Konkurrenz blonder Popstars machen.

In seinem Herzen, Die Muppet-Show ist im Wesentlichen eine Sketch-Comedy-Serie, und wie bei allen Sketch-Comedy-Serien gibt es einige Sketche, die besser sind als andere. Nichts ist objektiv schrecklich, aber eine Nummer, in der Rizzo the Rat mit einer Gruppe seiner Straßenkameraden einen aktuellen Pop-Track covert, läuft auf eine seltsame und verkürzte Darbietung des Liedes hinaus. Es gibt einige technische Probleme hinter der Bühne, während die Ratten tanzen, weil es so ist Die Muppet-Showaber es fühlt sich immer noch so an, als würde ihm eine zusätzliche Schicht Komik fehlen. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen das Lachen des Studiopublikums etwas gezwungen wirkt – vor allem, weil es schwer zu erkennen ist, worum es bei dem Witz geht.

Das ist jedoch so nah wie möglich an einem Tiefpunkt. Der oben erwähnte Carpenter ist der designierte Special Guest der Folge, der mehrere lustige Musikeinlagen sowie etwas Zeit in der Umkleidekabine mit Kermit und Piggy bekommt. Letzterer hat einige scharfe Kommentare zu Carpenters gesamtem Look abzugeben, der von der ikonischen Diva inspiriert ist, und ehrlich gesagt, wenn man die beiden nebeneinander sieht … Ja, Piggys Anwälte haben möglicherweise einen Fall.

Carpenter ist spielerisch und enthusiastisch und bringt den wichtigsten Teil des Auftritts gegenüber den Muppets auf den Punkt: Er behandelt sie wie echte Schauspieler, denn das sind sie natürlich. Ein großes Lob gilt dem Popkultur-Autor Brian Grubb, der vorausgesagt hat, dass Carpenter im Jahr 2024 ein perfekter menschlicher Kontrapunkt für die Bande sein würde – er hat es absolut auf den Punkt gebracht, wie ihre Energie mit diesem Universum harmoniert.

Die Cameo-Auftritte von Rogen und Rudolph (beide spielen auch „selbst“) sind gleichermaßen entzückend und nutzen sie gut als Darsteller, ohne jemals das Rampenlicht von ihnen abzulenken real Stars: Die Muppet-Gang in all ihrer chaotischen Pracht. Es gibt mehrere Sketche nur für Muppets, und die meisten der besten Witze basieren auf dieser typischen Kombination aus albernen Wortspielen und Slapstick. Vielleicht kann ein kluger Zuschauer einen von Statlers und Waldorfs Zwischenrufen im Moment vorhersehen, bevor sie ihn aussprechen, aber das ist nur ein Teil des Spaßes.

Was ist das Neues? Muppet-Show bestätigt, dass Jim Hensons Erbe in den Händen der Fans sicher ist – aber konkret diese Fans, die die Formel verstehen und wissen, wie sehr sie heute angepasst werden muss. Das Schlimmste an dieser besonderen Folge ist die ungewisse Zukunft des Projekts selbst, aber hoffentlich weiß Disney, worum es geht. Ältere Fans werden gefühlsmäßig hart getroffen, aber es spielt sich auf dem richtigen PG-Niveau ab, um neuere, jüngere Fans zu fesseln – Fans, die hoffentlich in einer Welt aufwachsen, in der die Muppets weiterhin das tun, was sie tun, besser als alle anderen. Mensch und Puppe gleichermaßen.

Die Muppet-Show Premiere auf Disney+ und ABC am 4. Februar 2026. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.