Die schauspielerischen Fähigkeiten von Ministry-Frontmann Al Jourgensen werden im Trailer zum kommenden Grindhouse-Comedy-Horrorfilm gezeigt Jesus Cop. Die Industrielegende ist Teil eines Ensembles, zu dem auch Green-Jellÿ-Sänger Bill Manspeaker und gehören Esel Star Bam Margera (als die Stimme Gottes).

Der Film, in dem Alex Petrovich die Titelfigur spielt, wird auf der offiziellen Website wie folgt beschrieben: „Ein Mann erfährt, dass seine Unsterblichkeit schwerwiegende psychische Folgen hat. Er wird widerstrebend auf die Spur zweier Auftragsmörder geführt, die zu Serienmördern wurden und auf einer Selbstmordpakt-Mordserie sind. Bei der Wiederherstellung seines verlorenen Gedächtnisses hilft Mary, ein todkrankes junges Mädchen auf der Suche nach Nervenkitzel.“

Holen Sie sich hier Ministeriumskarten

Jourgensen spielt einen Charakter namens Kane und seine schauspielerischen Fähigkeiten sind ab der 1:09-Marke des Trailers unten zu sehen. Unterdessen spielt Manspeaker „The Pope“, während die Musik von Green Jellÿ zum Soundtrack des Films beiträgt.

Jesus Cop wird von Rob Gabrielle geleitet, der auch Schlagzeuger bei Green Jellÿ (früher bekannt als Green Jellö) ist. Die Premiere des Films ist für dieses Jahr geplant, ein genauer Veröffentlichungstermin wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

In der Zwischenzeit ist geplant, dass Ministry 2026 auf den Sick New World Festivals in Las Vegas und Forth Worth, Texas, sowie auf der Ausgabe 2026 des Milwaukee Metal Fest auftreten. Holen Sie sich hier Tickets für die kommenden Shows der Band.