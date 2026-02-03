Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté ist in der Welt des Eiskunstlaufs mit einem entzückenden Kurzprogramm viral gegangen, in dem sich der Spanier wie ein Diener verkleidet. Leider wird er die Routine nicht zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand mitbringen. Nur wenige Tage vor der Eröffnungszeremonie wurde dem sechsmaligen spanischen Meister mitgeteilt, dass die Musik seiner Darbietung aus urheberrechtlichen Gründen nicht freigegeben sei.

„Ich habe alle erforderlichen Verfahren befolgt und meine Musik bereits im August über das ClicknClear-System der ISU eingereicht, und ich habe die gesamte Saison über an diesem Programm teilgenommen“, schrieb er auf seinem Blog Instagram-Story. „Leider wurde mir nur wenige Tage vor der Olympia-Eröffnung mitgeteilt, dass ich dieses Programm aufgrund von Urheberrechtsproblemen nicht mehr nutzen darf.“

Obwohl Sabaté den Zeitpunkt als „unglaublich enttäuschend“ bezeichnete, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Sabaté hat auch eine Samstagnachtfieber Routine für seine Kür, komplett mit passendem Outfit. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit unten seine Minions-Routine von den spanischen Eiskunstlaufmeisterschaften 2026 an.

