Timothée Chalamet hat sich den Ruf erarbeitet, eine chaotische Energie in den Wahlkampf der Preisverleihungssaison zu bringen – in diesem Jahr wird er sich für seine Oscar-nominierte Hauptrolle in „A24“ stark machen Marty Supreme. Während einer kürzlichen Frage-und-Antwort-Runde in London bestätigte er sogar, dass er bereit sei, persönlich in seine Pressetouren zu investieren, einschließlich der Ausgabe seines eigenen Geldes, während er gleichzeitig als Moderator und musikalischer Gast fungiert Samstagabend Live letztes Jahr.

Chalamet kam SNL um seine sehr beeindruckende Arbeit als Bob Dylan im Biopic zu promoten Ein völliges Unbekanntesindem er mitten im Oscar-Rennen drei tiefgründige Dylan-Songs vortrug. Laut Chalamet machte Chalamet, als Lorne Michaels ihm ursprünglich den Hosting-Auftritt anbot, die Rolle des musikalischen Gastes zur Bedingung: „Ich sagte: ‚Ja, kann ich die Musik machen?‘ Er sagt: „Nein.“ Ich sagte: „Okay, ich mache es nicht.“ Er sagte: ‚Okay, mach die Musik.‘“

Michaels hätte vielleicht zugestimmt, Chalamet auftreten zu lassen, aber Chalamet bemerkte auch: „Ich habe dafür mehr als einen sechsstelligen Betrag ausgegeben.“ SNL Leistung.“ Leider erklärte er nicht genau, warum seine beiden musikalischen Darbietungen ihn persönlich mehr als 100.000 US-Dollar kosteten. Die drei Songs, die er spielte – „Outlaw Blues“, „Three Angels“ und „Tomorrow Is a Long Time“ – waren allesamt Dylan-Deep-Cuts, die in nicht enthalten waren Ein völliges Unbekanntesalso könnten Musikrechte ein Problem gewesen sein. Darüber hinaus wurde Chalamet bei beiden Sets von einer kompletten Band unterstützt, darunter James Blake am Keyboard.

Chalamet war Gastgeber SNL dreimal, was bedeutet, dass er problemlos auf dem besten Weg ist, dem Five-Timers Club beizutreten, bevor er 35 wird.