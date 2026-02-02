Plattenmanager Clive Davis hat die seit langem gemunkelte Besetzung von Meryl Streep als Joni Mitchell in Cameron Crowes kommendem Biopic bestätigt.

Wie berichtet von Rollender Steinteilte Davis die Neuigkeiten während seiner jährlichen Pre-Grammys-Party im Beverly Hilton in Los Angeles am Samstag mit. Gerüchte darüber, dass Streep in dem Film eine ältere Version von Mitchell spielen würde, tauchten erstmals im Jahr 2024 auf.

Später wurde gemunkelt, dass Anya Taylor-Joy einen jüngeren Mitchell spielen würde, obwohl die Besetzung noch nicht bestätigt wurde.

Wenn erreicht von Rollender Stein Für einen Kommentar verwies Crowe auf das Magazin zu Davis‘ Ankündigung.

Crowe, ein langjähriger Fan und Freund von Mitchell, soll ursprünglich im Jahr 2023 heimlich an dem Film gearbeitet haben. Zuletzt teilte der Filmemacher Stephen Colbert im Oktober 2025 mit, dass er seit etwa vier Jahren mit dem legendären Singer-Songwriter an der Biografie gearbeitet habe.

„Wir haben regelmäßige Treffen, bei denen ich sie alles fragen kann, und sie spricht mit ihrem Herzen über alles Mögliche“, sagte er. „Es ist ein Film, der nicht aus der Ferne gedreht wird … Dies ist aus ihrer Perspektive, aus ihrem Leben, aus der Perspektive.“

Crowe beschrieb Mitchell als „Rudelratte“ und fuhr fort: „Sie hat alle ihre Kostüme, alle ihre Kleider, alle ihre Instrumente behalten. Sie ist sogar immer noch die Vermieterin ihres berühmten Hauses in Laurel Canyon. Das ist also ein wirklich persönlicher, wunderbarer Blick auf ihr Leben und ihre Musik.“

