Als HBO-Serienadaption des Harry Potter Während Romane immer näher an die Öffentlichkeit gelangen, entwickelt sich John Lithgows Position zur Autorin JK Rowling weiter. Beim Rotterdam Film Festival dieses Wochenende Vielfalt berichtet, dass der neu ernannte Professor Dumbledore Fragen zu Rowlings Anti-Trans-Aktivismus und seinen Ansichten beantwortete und erklärte, dass „ich ihre Ansichten angesichts der Art ihrer Arbeit ironisch und unerklärlich finde“.

Lithgow sagte: „Ich nehme das Thema äußerst ernst. Sie hat diesen erstaunlichen Kanon für junge Menschen geschaffen und er ist in das Bewusstsein der Gesellschaft gelangt. Es geht um Gut gegen Böse, Freundlichkeit gegen Grausamkeit.“ Er fügte außerdem hinzu, dass er Rowling noch nicht kennengelernt habe und dass „sie überhaupt nicht wirklich an der Produktion (der HBO-Serie) beteiligt ist. Aber die Leute, die das tun, sind bemerkenswert.“

Lithgow fügte außerdem hinzu: „Es ärgert mich, wenn Leute dagegen sind, dass ich etwas damit zu tun habe. Aber in.“ Töpfer Canon erkennt man keine Spur von transphober Sensibilität. Sie hat diese Vermittlung von Freundlichkeit und Akzeptanz geschrieben. Und Dumbledore ist eine wunderschöne Rolle.“ Er räumt jedoch voll und ganz ein, dass es „eine schwere Entscheidung“ war, an dem Projekt festzuhalten. Es war für mich unbehaglich und unglücklich, dass die Leute darauf bestanden, dass ich den Job aufgeben würde. Ich habe mich entschieden, das nicht zu tun.“

Im April 2025 beantwortete Lithgow auch Fragen zu Rowling und sagte damals, er verstehe nicht, „warum das überhaupt ein Faktor ist?“ Die Kritik habe ihn jedoch nicht davon abgehalten, die Rolle zu übernehmen.

Lithgow ist derzeit verpflichtet, in allen acht geplanten Staffeln von Dumbledore zu spielen Harry Pottersoll 2027 auf HBO und HBO Max Premiere haben. Für eine magische Vorspeise gibt es hier SNList das neueste Mashup des Fantasy-Franchise und Erhitzte Rivalität.