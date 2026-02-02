Die Zahlen für das Eröffnungswochenende der Melania-Trump-Dokumentation liegen vor: Der von Brett Ratner inszenierte und über Amazon vertriebene Film debütierte mit 7 Millionen US-Dollar an den heimischen Kinokassen. Das ist gut genug, um es zur größten Eröffnung eines Dokumentarfilms außerhalb eines Konzerts seit einem Jahrzehnt zu machen.

Das ist natürlich eine starke Leistung Melaniada es seine ursprüngliche Prognose eines 3- bis 5-Millionen-Dollar-Debüts übertraf und einer kritischen Kritik standhielt. Bei Rotten Tomatoes hat der Film eine Kritikerbewertung von 10 %; Unsere eigene Liz Shannon Miller gab ihm die Note F und nannte es ein „flaches und lebloses Porträt der First Lady“.

Dennoch spielen einige Kontexte eine Rolle, da die Trumps, Ratner und Amazon zweifellos versuchen, den Fußball in Schwung zu bringen. Im Gegensatz zu den meisten Dokumentarfilmen dieser Art Melania Berichten zufolge erhielt Amazon einen enormen Marketingschub: Amazon gab 35 Millionen US-Dollar für die Werbung aus, sodass sich das Gesamtbudget auf etwa 75 Millionen US-Dollar erhöhte. Der Film profitierte auch von Trumps Medien-Megafon, einer Werbung in der Las Vegas Sphere und einer glanzvollen Premiere im Kennedy Center.

Verwandtes Video

Zusammenfassend lässt sich sagen: Selbst mit einem starken Debüt hat der Film noch einen langen Weg vor sich, bis er profitabel wird.

In einer Erklärung, die zu reicht MelaniaKevin Wilson, Leiter des inländischen Kinoverleihs bei Amazon MGM Studios, sagte zum Eröffnungswochenende an den Kinokassen: „Der starke Start und die positive Resonanz des Publikums sind für uns sehr ermutigend. Die frühen Kinokassen für Melania haben unsere Erwartungen übertroffen. Diese Dynamik ist ein wichtiger erster Schritt in dem, was wir als langfristigen Lebenszyklus sowohl für den Film als auch für die kommende Doku-Serie ansehen, der sich weit über das Kinofenster hinaus erstreckt und unserer Meinung nach für beide in unserem Dienst einen bedeutenden Lauf bedeuten wird. Wir sind zuversichtlich den langfristigen Wert, den dieser Rollout den Kunden sowohl im Kino als auch in den kommenden Jahren bei Prime Video bieten wird.“