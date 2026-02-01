Steven Spielberg ist offiziell ein EGOT. Der gefeierte Filmemacher erhielt für seine Rolle als Produzent der Disney+-Dokumentation einen Grammy für den besten Musikfilm Musik von John Williams.

Der Grammy kommt zu Spielbergs insgesamt vier Emmys hinzu (Der Pazifik, Bande der Brüder, Steven Spielberg präsentiert: A Pinky & The Brain Christmas, Steven Spielberg präsentiert Taken), drei Oscars (Schindlers Liste, Der Soldat Ryan wird gerettet) und ein Tony (für die Produktion Eine seltsame Schleife). Er ist der 22. Mensch in der Geschichte, der den EGOT-Status erreicht.

In einer Pressemitteilung (via Der Hollywood-Bericht), sagte Spielberg: „Vielen Dank an alle Grammy-Wähler, deren Anerkennung Musik von John Williams bedeutet mir und unserem Amblin-Team, Darryl Frank und Justin Falvey, die Welt und herzlichen Glückwunsch an unsere Partner bei Imagine und die Walt Disney Company. Diese Anerkennung ist für mich offensichtlich von großer Bedeutung, denn sie bestätigt, was ich seit über 50 Jahren weiß: John Williams‘ Einfluss auf Kultur und Musik ist unermesslich und sein künstlerisches Können und Vermächtnis konkurrenzlos. Ich bin stolz, mit Laurents wunderschönem Film in Verbindung gebracht zu werden.“

Die jüngsten EGOTs fanden alle im Jahr 2024 statt, als Elton John, Benj Pasek und Justin Paul dem exklusiven Club beitraten. Weitere EGOTs sind Rita Moreno, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, Mel Brooks, John Legend, Jennifer Hudson, Viola Davis und Andrew Lloyd Webber.

Sie können zuschauen Musik von John Williams Jetzt auf Disney+ und bleiben Sie hier über unsere gesamte Berichterstattung über die Grammys 2026 auf dem Laufenden.