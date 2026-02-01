Ein neuer Dokumentarfilm über Red Hot Chili Peppers wird am 20. März auf Netflix Premiere haben.

Regie: Ben Feldman (Bug Out, Reich und schamlos), trägt das Dokument den Titel Der Aufstieg der Red Hot Chili Peppers. Die offizielle Logline beschreibt den Film als einen detaillierten Blick auf die „harten Gründungsjahre“ der Band und die „einzigartige Vision des ursprünglichen Gitarristen Hillel Slovak“. Anhand von Interviews mit den Chili Peppers-Mitgliedern Flea und Anthony Kiedis sowie anderen Slovak-nahen Personen werden die Anfänge der Gruppe in der Musikszene von LA und die „tiefe Bindung ihrer Kindheitsfreundschaft“ erkundet.

„Es ist eine wahre Ehre, mit Netflix eine Partnerschaft einzugehen Der Aufstieg der Red Hot Chili Peppers „Im Grunde ist dies eine zutiefst nachvollziehbare Geschichte – über die Freundschaften, die unsere Identität prägen, und die dauerhafte Kraft der Bindungen, die wir in der Jugend geknüpft haben“, sagte Feldman in einer Erklärung. Weniger nachvollziehbar ist natürlich, dass diese Freunde hier eine der größten Rockbands der Geschichte gründeten. Ich bin der Band und Hillels Familie zutiefst dankbar für ihr Vertrauen und ihre Großzügigkeit sowie Netflix für die Hilfe, diese Geschichte auf die Weltbühne zu bringen.“

Die neuesten Alben der Red Hot Chili Peppers, Grenzenlose Liebe Und Rückkehr der Traumkantinewurden beide im Jahr 2022 veröffentlicht. Lesen Sie unsere Titelgeschichte vom April 2022.

In der Zwischenzeit wird Flea sein vom Jazz inspiriertes Debüt-Soloalbum veröffentlichen. Honoraam 27. März. Tickets für seine Support-Tour erhalten Sie hier.