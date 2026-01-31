Vin Diesel hat über Instagram bestätigt, dass der letzte Eintrag in der Schnell und wütend Franchise wird betitelt Schnell für immer und Veröffentlichung am 17. März 2028.

Es gab einige Fragen, ob der 11 Schnell Der Film würde nach 2023 jemals wieder Fahrt aufnehmen Schnelles X lieferte im Verhältnis zu seinem überhöhten Budget enttäuschende Einspielergebnisse. Diesel hat seitdem vorgeschlagen, das Budget zu senken und das Franchise nach Los Angeles zurückzubringen, wobei der Schwerpunkt auf der Straßenrennkultur liegt.

Kaufen Sie alle 10 Fast and Furious-Filme auf 4K UHD

Allerdings hat er auch erklärt, dass Brian O’Conner, die Rolle, die der verstorbene Paul Walker ins Leben gerufen hatte, ebenfalls zurückkommen würde und dass eine Rolle für Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo geschrieben wurde. Wie sich ein solches Stuntcasting und mögliche CGI/AI-Grafiken auf das Budget auswirken, bleibt abzuwarten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Ranking des gesamten Schnell und wütend Franchise.