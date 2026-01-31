Mit Catherine O’Hara haben wir eine herausragende Künstlerin verloren, die am Freitag im Alter von 71 Jahren verstorben ist.

Ob sie ausgefallene, fantastische oder subtile, bodenständige Charaktere spielte, O’Hara brachte uns immer auf ihr Niveau. Die besten Schauspieler sind Darsteller, die sich für die Rolle einsetzen können und selbst den drastischsten Veränderungen ein unbestreitbares Selbstbewusstsein verleihen können. Dies traf durchweg auf O’Hara zu, die ihre Ausbildung als Komödiantin und Improvisationskünstlerin mit der Überzeugung und Ernsthaftigkeit des dramatischen Geschichtenerzählens verband. In ihren besten komödiantischen Darbietungen war sie unberechenbar; In ihrer besten Dramatik war sie eine Meisterleistung.

Angefangen bei ihren improvisierten TV-Ursprüngen beim kanadischen Spin-off „Second City“. SCTVtauchte O’Hara gerne in die komödiantische Tiefe ein und begann, das Publikum in ihrem Heimatland und in den USA für sich zu gewinnen. Als ihr Status durch Auftritte in wuchs Nach Geschäftsschluss, Beetlejuice, Und Allein zu Hauseetablierte sie sich als zuverlässig witzige und authentische Schauspielerin mit unbestreitbarer Dynamik.

O’Hara arbeitete regelmäßig mit großartigen Filmemachern zusammen, aber es waren ihre Auftritte in den Mockumentaries von Christopher Guest, die ihren Geist vielleicht am besten einfingen. O’Hara war in Guest’s verrückt, vielseitig und urkomisch Warten auf Guffman, Best in Show, Ein mächtiger WindUnd Für Ihre Überlegungwurde zum Synonym für Guest’s schauspielerische Philosophie und dehnte ihre eigenen dramatischen und komödiantischen Grenzen aus. Ihre Karriere blühte Mitte der 2010er Jahre mit ihrer Arbeit in auf Schitt’s Creekdie als eine von O’Haras berühmtesten Rollen gilt, und ihre gefeierte jüngste Arbeit in Das Studio.

Sie war auch eine wichtige Figur in Zeichentrickserien und -filmen und lieh dort ihre Stimme Der Albtraum vor Weihnachten, Wo die wilden Kerle sind, Und Frankenweeniesowie die Shows Committed, Die völlig geistigen Missgeschicke von Ed Grimley, Glenn Martin DDS, und viele mehr über vier Jahrzehnte.

Ob handgezeichnet oder Live-Action, dramatisch oder komödiantisch, Improvisation oder Sketch, TV oder Film, Catherine O’Hara war ein Leuchtturm des Talents. Diese zehn Rollen mögen ihre berühmtesten sein, aber sie kratzen immer noch nur an der Oberfläche einer sagenumwobenen Karriere in der Unterhaltungsbranche.

— Paolo Ragusa

Live-Musik-Redakteur