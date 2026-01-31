Melaniadie Ode von Regisseur Brett Ratner an First Lady Melania Trump, beginnt mit zwei verblüffenden Nadelstichen. Der Film beginnt mit Drohnenaufnahmen des Mar-a-Lago-Resorts, das in der Tat wie ein sehr schöner Country-Club für die farbenfrohen und älteren Menschen aussieht – begleitet von „Fortunate Son“ von Creedence Clearwater Revival, der klassischen Antikriegshymne, die normalerweise verwendet wird, um lässig anzudeuten, dass ein Film während des Vietnamkrieges spielt.

Darauf folgt „Billie Jean“ von Michael Jackson, während die Kameras einer stillen Melania folgen, die mit dem großen, schicken Trump-Jet von Florida nach New York reist. Später im Film wird bekannt, dass Melanias Lieblingsmusiker Jackson ist und „Billie Jean“ ihr Lieblingslied von ihm ist. (Weißt du, das Lied handelt von einer Geliebten, die versucht, einen Kerl in eine Falle zu locken.) „The Creedence“ mag eine Anspielung auf Trumps Besessenheit von dem Lied sein, legt aber auch hilfreich fest, dass der Zuschauer in allem, was auf der Leinwand passieren wird, keine tiefere Bedeutung oder Symbolik suchen sollte, dass alles so oberflächlich und bedeutungslos sein wird wie die Wahl dieses Liedes.

Beschreiben Melania Als Dokumentarfilm impliziert er, dass seiner Konstruktion eine sinnvolle, wohlüberlegte Absicht zugrunde liegt, was aber ganz und gar nicht der Fall ist. Nennen Sie es stattdessen ein Dokument von 20 Tagen im Leben der First Lady, etwa im Januar 2025, mit der ganzen Schwere und Tiefe eines Post-its. Eines, dessen Erwerb Amazon MGM Studios 40 Millionen US-Dollar und die Werbung 35 Millionen US-Dollar gekostet hat. (Keine Ahnung warum.)

Verwandtes Video

Etwa eine Stunde lang bereitet sich Frau Trump auf Donald Trumps Rückkehr ins Amt vor, indem sie sich für die Amtseinführung um ihre Garderobe kümmert, an einem Planungstreffen für die damit verbundenen Zeremonien und Feiern teilnimmt und sich noch mehr um ihre Garderobe kümmert. Sie trifft sich auch mit verschiedenen Persönlichkeiten, darunter einer Innenarchitektin, Königin Rania von Jordanien und einer israelischen Frau, die während des Hamas-Angriffs im Oktober 2023 als Geisel genommen wurde.

Sie bereitet sich auch darauf vor, die Rolle der First Lady zu „verwandeln“, unter anderem indem sie die Rückkehr ihrer „Be Best“-Bewegung verspricht. Wir wissen, dass sie es ernst meint, denn sie macht sich Notizen auf einem Notizblock mit der Aufschrift „Be Best“, während die Französin Brigitte Macron den Ansatz ihres Landes zur Bildschirmzeit für Kinder erklärt. Melania ist eine Staatsfrau, sagt uns der Film. Eine Staatsfrau, die eine sehr klare Meinung über den Kragen der Bluse hat, die sie unter ihrem Amtsantrittsmantel tragen wird, und über die Flachheit ihres Hutes mit flacher Krempe.

Das alles dient ihrer „kreativen Vision“, einem Ausdruck, den sie im Laufe dieser 104 Minuten immer wieder verwendet. Ich habe größten Respekt vor Mode und Innenarchitektur und sogar Eventplanung als Kunstformen, aber ich neige dazu, die Anerkennung dieser Kunst den beteiligten Künstlern zuzuschreiben, nicht ihrem pingeligem Vorgesetzten. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Meinung, Melania. Ich freue mich zu wissen, dass die Inszenierung eines formellen Galadinners, bei dem Elon Musk eine beliebige Frau auf seinen Schoß zieht, der Höhepunkt Ihrer künstlerischen Ambitionen ist.

Melania wird nie auf der Leinwand interviewt; Stattdessen vermittelt ein sorgfältig geschriebener Voice-Over ihre Gedanken zu verschiedenen Themen. Sie wurde gefilmt, als sie sich Aufnahmen der verheerenden Waldbrände in Los Angeles im letzten Jahr ansah, und damit das leichte Falten ihrer Lippen nicht darauf hindeutet, dass sie sich wegen der Tragödie schlecht fühlt, bestätigt die Erzählung, dass sie sich deswegen wirklich schlecht fühlt. Die Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter fällt mit dem einjährigen Todestag ihrer Mutter zusammen. Vor, während und nach diesem Ereignis denkt Melania darüber nach, wie traurig sie über den Tod ihrer Mutter ist, und nimmt sich einen „ruhigen Moment für sich“, um im Gedenken an ihre Mutter eine Kerze anzuzünden. Selbstverständlich bringt sie das komplette Kamerateam mit in die Kirche.

Dies ist Ratners erstes Mal, dass er bei einem Dokumentarfilm Regie führt (er hat bereits mehrere andere produziert) und … sehen Sie, Leni Riefenstahl war eine schreckliche Person, aber zumindest hatte sie einen gewissen Stil. Der beschuldigte Sexschädling/bestätigte Hacker fängt das Geschehen unterdessen mit dem ganzen Flair einer HGTV-Show ein. Gelegentlich wechselt das Filmmaterial zu ungefähr 16-mm-Filmmaterial, dem einzigen Versuch, auf der Leinwand visuelles Interesse zu wecken, aber es fühlt sich wie ein lahmer Versuch an, diesen Momenten das Gewicht der Geschichte zu verleihen.

Ratners bemerkenswerteste Leistung als Filmemacher ist seine Darstellung des Inauguration Day, die fast 30 Minuten des Films einnimmt. Jeder, der sich für amerikanische Politik und Traditionen begeistert, weiß, dass die Rituale rund um den friedlichen Machtwechsel in diesem Land faszinierend, reich an Geschichte und Bedeutung sind. Deshalb ist es ehrlich gesagt eine Meisterleistung, dass Ratner es so flach, leblos und langweilig wie möglich einfängt. Die Kameras verfolgen das erste Paar von Veranstaltung zu Veranstaltung ohne Freude oder Aufregung. Der menschlichste und nachvollziehbarste Moment der gesamten Sequenz ist, als Melania um 2:00 Uhr morgens in dieser Nacht endlich ihre High Heels ausziehen kann.

Um zu beweisen, dass Melania weit mehr als nur die Frau des Präsidenten ist, wird Donalds Amtseinführungszeremonie durch einen Rückblick auf ein oder zwei Tage zuvor unterbrochen, als Melania und die Kameras ihn dabei beobachten, wie er seine Rede probt. Während dieser Probe schlägt sie vor, hinzuzufügen, dass er der Rede ein „Friedensstifter und Vereiniger“ sein werde – geschnitten auf die eigentliche Rede, und er sagt diese Worte tatsächlich. „Sehen!“ schreit der Film. „Sie hat nicht nur ein hübsches Gesicht! Sie ist eine echte Spielerin!“ Ganz zu schweigen davon, dass es im Moment ziemlich komisch klingt, ihn als „Friedensstifter“ und „Einiger“ zu bezeichnen.

Vor der Kamera ist Donald nie weniger als ein liebevoller und unterstützender Ehemann und Vater – zumindest weist er immer schnell darauf hin, wie schön Melania ist, und an einer Stelle gibt es einen Gesprächsausschnitt darüber, wie sehr sie und Donald ihren Sohn Barron lieben. („Wir führen nette Gespräche“, sagt der Präsident über seinen jüngsten Sohn.) Am Tag der Amtseinführung halten die Kameras sogar einen seltsam freundschaftlichen Moment zwischen ihm und dem scheidenden Präsidenten Joe Biden fest: 45/47 klopft 46 auf den Arm, während sie vertraulich lächeln.

Der Film enthält einen Moment seiner charakteristischen Kleinlichkeit, als er ein Treffen über die Amtseinführungsveranstaltungen unterbricht, um sich über die nationale College-Football-Meisterschaft zu beschweren, die an seinem großen besonderen Tag stattfindet. Sie haben das mit Absicht getan, sinniert er, ohne jemals anzugeben, wer „sie“ ist.

Melania wurde im Vorfeld seiner Premiere weitgehend von der Veröffentlichung verschwiegen, aber die Show um 10:30 Uhr im The Grove (eine der frühesten öffentlichen Vorführungen in Los Angeles) war nicht nur für Filmkritiker im Einsatz. Eine Frau, die ich vor den Trailern kennengelernt habe, freute sich sehr, dort zu sein, da sie ein großer Fan der First Lady war; Während des Films zückte sie mehrmals ihr Handy, um Szenen zu filmen und Fotos zu machen. Auch sie und einige andere Zuschauer lachten und klatschten immer wieder.

Es kann also zumindest bestätigt werden, dass die Zielgruppe dieses Films ihn genießen wird, aus dem gleichen Grund, aus dem sie alles mit dem Trump-Logo mag: Sie wollen ihren Mann mitfiebern. Es gibt ihnen das Gefühl zu gewinnen. Der Rest von uns, der aus der Dunkelheit des Theaters in das grelle Licht der realen Welt stolpert, ist gezwungen, Melania in einer Sache zuzustimmen: Wie sie mehr als einmal sagt, war Donalds Rückkehr ins Amt der Beginn einer neuen Ära für Amerika.

Ratner tut sein Bestes, um uns davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist.

Schade, dass er darin scheiße ist.

Melania ist jetzt im Kino.