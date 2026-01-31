Willkommen zur neuesten Ausgabe von Stream On, dem wöchentlichen Newsletter von Consequence, der die ewig verwirrende Frage beantwortet: Welche Filme und Fernsehsendungen sollten Sie sehen? (Hier abonnieren!) Wir suchen nach Ideen für alle neuen und aktuellen Veröffentlichungen von Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock, HBO Max und mehr – ganz zu schweigen von „Blast From the Past“ und Streaming-Vorschlägen vom besonderen Gast dieser Woche: Kult Geek Samm Levine!

Die Tipps dieser Woche

Wundermann (FERNSEHER)

Erstellt von: Destin Daniel Cretton, Andrew Guest

Gießen: Yahya Abdul-Mateen II, X Mayo, Zlatko Burić, Ben Kingsley, Arian Moayed, Joe Pantoliano, Byron Bowers, Josh Gad

Streaming auf: Disney+

Oh mein Zod, ihr alle, ich Liebe Wundermanneine TV-Show, die im direkten Mittelpunkt vieler meiner Interessen steht (Superhelden-Action, Meta-Hollywood-Geschichtenerzählen, Ben Kingsley als kleiner Spinner). Yahya Abdul-Mateen II spielt einen kämpfenden Schauspieler, der sich um die Rolle seines Lebens bemüht, während er gleichzeitig ein Geheimnis birgt, das seine Karriere ruinieren könnte – glücklicherweise hat sich der etwas in Ungnade gefallene erfahrene Schauspieler Trevor Slattery (Kingsley) entschieden, ihn unter seine Fittiche zu nehmen. Es fühlt sich völlig anders an als alles andere, was Marvel Studios auf der Leinwand gemacht hat, ein oft urkomischer Hauch frischer Luft, und ich möchte wirklich nicht mehr darüber sagen, da es sich um eine Serie handelt, die sich in ihren acht Episoden auf so faszinierende Weise entfaltet.

Oh, bis auf zwei Dinge: Sie können sich darauf einlassen, ohne so ziemlich etwas über die Vergangenheit oder Gegenwart des MCU zu wissen (insbesondere im Vergleich zu anderen Marvel-Projekten) – das einzige Projekt, das Sie haben könnte Ich möchte zuerst noch einmal darauf zurückkommen Iron Man 3. Zusätzlich, Wundermann enthält ein paar wirklich lustige Promi-Cameos und ist sich einer wichtigen Tatsache über Promi-Cameos bewusst: Sie werden umso lustiger, je öfter der vollständige Name des Prominenten von anderen Charakteren (oder dem Prominenten selbst) wiederholt wird.

Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten (Film)

Geleitet von: Mary Bronstein

Gießen: Rose Byrne, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Christian Slater, ASAP Rocky

Streaming auf: HBO Max

Ich möchte nicht sagen, dass die Ode der Autorin/Regisseurin Mary Bronstein an die Mutterschaft ein Film ist, bei dem man sich an einem entspannten Freitagabend zurücklehnen und entspannen sollte – es war einer der besten Filme des Jahres 2025, aber auch einer der stressigsten. Allerdings ist Rose Byrnes Oscar-nominierte Leistung eine unglaubliche Leistung, wenn es darum geht, die Kinnlade zusammenzubeißen, und in der Nebenbesetzung sind ASAP Rocky, Danielle Macdonald und Conan O’Brien mit herausragender Leistung vertreten (eine echte Überraschung als dramatischer Schauspieler!). Außerdem ist es lustiger, als man erwarten würde. Lustig auf eine düstere und düstere Art. Ähnlich wie das Leben selbst.

Bridgerton Staffel 4 Teil 1 (TV)

Erstellt von: Chris Van Dusen

Gießen: Luke Thompson, Yerin Ha, Jonathan Bailey, Victor Alli, Adjoa Andoh, Julie Andrews, Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Daniel Francis, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Will Tilston, Polly Walker, Emma Naomi, Hugh Sachs

Streaming auf: Netflix

Wieder einmal ist Netflix mit einer neuen Staffel ein echter Hingucker Bridgertonwodurch die Staffel in zwei Teile geteilt wird und die Romanze dieser Staffel zwischen dem zweiten Sohn Benedict (Luke Thompson) und der neu vorgestellten Sophie (Yerin Ha) in einem dramatischen Cliffhanger endet. Das hielt mich jedoch nicht davon ab, unserer Rangliste der Geilsten neun neue Einträge hinzuzufügen Bridgerton Szenen überhaupt (was uns, ja, auf die neue und glorreiche Gesamtzahl von 69 bringt, weil ich ein sehr reifer, erwachsener Mensch bin). Ich freue mich darauf, dass Benedict und Sophie ihre Probleme in der zweiten Hälfte der Staffel lösen, aber ich bin auch fasziniert von der Art und Weise, wie sich diese Show im Laufe der Jahre zu einem echten Ensemblestück entwickelt hat: Nur diese neun Szenen drei stellen Sie unser Kernpaar vor. BridgertonBaby! Wo Geilheit im Überfluss vorhanden ist.

Der glücklichste Mann in Amerika (Film)

Geleitet von: Samir Oliveros

Gießen: Paul Walter Hauser, Walton Goggins, Shamier Anderson, Brian Geraghty, Patti Harrison, Haley Bennett, Damian Young, Lilli Kay, James Wolk, Shaunette Renée Wilson, David Rysdahl, Ricky Russert, David Strathairn, Johnny Knoxville, Maisie Williams

Streaming auf: Hulu

Dies ist eine merkwürdige Kleinigkeit von einem Film, der auf der wahren Geschichte eines Teilnehmers der Gameshow der 1980er Jahre basiert Drücken Sie Ihr Glück dessen Glück, wie sich herausstellte, etwas mehr als nur Glück war. Der Nebendarsteller MVP Paul Walter Hauser aus dem Jahr 2025 (im Ernst, sehen Sie sich nur an, in wie vielen Filmen er letztes Jahr mitgewirkt hat) darf die Hauptrolle spielen, und wenn man Fotos des echten Kerls sieht, wird klar, dass er die perfekte Besetzung war. Insgesamt handelt es sich jedoch um eine hochkarätige Besetzung (schauen Sie sich das an!!), wobei mein geliebter David Strathairn hier etwas etwas anderes machen darf – einen Fernsehproduzenten spielen, dessen Moralvorstellungen möglicherweise mehr als nur ein wenig locker sind.

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Paris brennt (Film)

Geleitet von: Jennie Livingston

Mit: Dorian Corey, Pepper LaBeija, Venus Xtravaganza, Octavia St. Laurent, Willi Ninja, Angie Xtravaganza, Freddie Pendavis, Junior Labeija

Streaming auf: HBO Max, The Criterion Channel, Tubi,

Mein Körper ist in Los Angeles, aber in diesem Moment ist mein Herz in Park City, da ich mich auf ein Wochenende auf der Couch freue und dank des virtuellen Sundance Film Festivals so viele Filme wie möglich anschauen werde. In Anerkennung der jahrzehntelangen Erfahrung des Festivals bei der Auswahl und Präsentation großartiger Filme möchte ich mich hier loben Paris brenntein legendärer Dokumentarfilm aus dem Jahr 1990 über die New Yorker Ballsaalkultur. Dieser Dokumentarfilm, reich an denkwürdigen Persönlichkeiten, ebnete den Weg für Serien wie RuPaul’s Drag Race und FX’s Pose. Heute dient es als eindrucksvolles Porträt – und nun auch als Zeitkapsel – einer Schlüsselära in der Geschichte von LGBTQ+.

Keine Lust auf Drag, aber Lust auf Sundance-Stimmung? Tubi verfügt über eine ziemlich umfangreiche Bibliothek vergangener Sundance-Premieren, die Sie jetzt kostenlos streamen können (einschließlich früherer Stream On-Auswahl). Partygirlein persönlicher Favorit).

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: Samm Levine!

Wer sind Sie? Oh, Samm ist der Beste. Nach seinem bahnbrechenden Auftritt als Neal on Freaks und GeeksSamm war ein ständiger Favorit auf der Leinwand, unter anderem in einer Hauptrolle in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds und Auftritte in Shows, darunter Luder, Die Nachbarschaft, Eine andere Zeit, Betrunkene Geschichte, Kinderkrankenhausund mehr. Er ist auch ein sehr lustiger Podcast-Gast und sowohl er als auch seine liebenswerte Frau Rachel sind absolute Meister in Sachen Wettkampffilmtrivia. Wieder regiert Samm!

Was empfehlen sie? Samm hat zwei tolle Angebote für Sie aus zwei sehr unterschiedlichen Bereichen des Unterhaltungsspektrums…

Die Flut an Streaming- und Kabelsendungen der letzten Jahre hat nur noch verstärkt, wie sehr ich brillantes Schreiben schätze. Der Draht (HBO Max) ist in all seinen Staffeln so ziemlich der Höhepunkt davon. Jeder Charakter ist eine voll entwickelte, dreidimensionale Person mit seinen eigenen Stärken und Schwächen. Jede ihrer Entscheidungen fühlt sich so authentisch an wie die unglaublich reiche Welt um sie herum. Es gibt in keiner der 60 Episoden eine falsche Note. Ich war schon immer ein Krimi-Junkie, wenn ich fernsehe, und wenn Sie es auch sind, Der Draht ist einfach eine Besichtigung erforderlich.

Auf der Comedy-Seite, Zuchtmeister (YouTube, Pluto TV) ist meine Lieblingssendung für echtes Bauchlachen. Es ist eine britische Produktion, was sie automatisch 50 % intelligenter macht als alles auf dieser Seite des Atlantiks. In jeder Staffel (oder „Serie“, wenn man so will) tritt eine neue Gruppe von Komikern gegeneinander an und kämpft um Punkte, während sie scheinbar lächerliche „Aufgaben“ bewältigen, die ihnen Greg Davies, der „Aufgabenmeister“, gestellt hat. Die Aufgaben sind manchmal so einfach wie „eine Kartoffel in ein Golfloch werfen“ bis hin zu so kompliziert wie „ein klassisches Computerspiel physisch nachbilden“. Die Aufgaben werden im Voraus gedreht, und dann sehen sich alle Komiker gemeinsam die Ergebnisse an, bevor sie auf der Bühne vom Taskmaster und seinem „Assistenten“ Alex Horne (dem Schöpfer der Show) beurteilt werden. Meine Erklärung wird dem nicht gerecht. Wenn Sie es noch nie gesehen haben, tun Sie sich bitte einen Gefallen und schauen Sie es sich an. Ich verspreche dir, dass dein Gesicht vor Lachen wehtun wird.

Nochmals vielen Dank an Samm! Bleiben Sie über Instagram über ihn und seine kommenden Projekte auf dem Laufenden.

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

Rote Augen (Film)

Geleitet von: Wes Craven

Gießen: Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox

Streaming auf: Paramount+

Dieses Wochenende spielt Rachel McAdams die Hauptrolle im neuen Thriller von Sam Raimi Hilfe sendenein ziemlich solides B-Movie-Abenteuer. Sollten Sie jedoch aus irgendeinem Grund das Haus nicht verlassen wollen, finden Sie hier einen weiteren Rachel McAdams-Thriller von einem anderen Horror-Autor! Rote Augen Bemerkenswert ist auch der wirklich brillante Originaltrailer, der den Film zunächst wie eine romantische Komödie erzählt, bevor er enthüllt, dass die Sitznachbarin der armen Lisa mit den unglaublichen Wangenknochen (Cillian Murphy) nichts Gutes im Schilde führt. Ein solider 85-minütiger Nervenkitzel von Maestro Wes Craven, der das Beste aus seinen beiden Stars herausholt.

Wir werden nächste Woche mit weiteren Tipps zurück sein