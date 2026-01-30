Catherine O’Hara, die einzigartige Hollywood-Kraft, deren chamäleonische Brillanz eine Generation von Comedy und Improvisation prägte SCTV, Allein zu Hause, Best in ShowUnd Schitt’s CreekEr ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

TMZ berichtet, dass O’Hara am Freitag verstorben ist. Ein Vertreter von O’Hara bestätigte, dass sie nach kurzer Krankheit gestorben sei.

O’Haras fünf Jahrzehnte lange Karriere wurde am 4. März 1954 in Toronto, Ontario, geboren und begann 1974 als Mitglied der Sketch- und Improvisations-Comedy-Gruppe Second City. Dort war sie eine Zweitbesetzung für Gilda Radner, bis Radner dazukam Samstagabend Live. O’Hara war damals Teil der ursprünglichen Besetzung von Zweites Stadtfernsehen neben ihrem zukünftigen häufigen Co-Star Eugene Levy und Leuten wie John Candy, Harold Ramis, Andrea Martin, Joe Flaherty und Dave Thomas.

Im Jahr 1981 hatte O’Hara ihre eigene Chance SNLals sie als Nachfolgerin von Ann Risley verpflichtet wurde. Am Ende gab sie jedoch auf, bevor sie überhaupt zum Einsatz kam, und entschied sich stattdessen für die Rückkehr SCTV als die Show von NBC aufgenommen wurde. 1982 erhielt sie einen Primetime Emmy Award für herausragendes Schreiben für eine Varieté-Serie; SCTV bildete in diesem Jahr vier der fünf nominierten Gesamtwerke. SCTV erhielt im folgenden Jahr auch alle fünf Nominierungen, obwohl O’Hara in der Siegerfolge nicht als Autor genannt wurde.

Sie hatte eine Reihe von Rollen in kanadischen Spielfilmproduktionen wie Nichts Persönliches, Doppelt negativund die Animationsfunktion für Erwachsene Rock & Rule in den frühen 80ern, bevor sie ihren ersten Hollywood-Durchbruch hatte. Sie wurde für eine kleine Rolle in besetzt Nach GeschäftsschlussMartin Scorseses schwarze Neo-Noir-Komödie aus dem Jahr 1985 mit Griffin Dunne in der Hauptrolle. Sie spielte die Nebenrolle von Gail, einer Eiswagenfahrerin, die einen Mob anführt, der die Figur des Dunne jagt, als dieser fälschlicherweise beschuldigt wird, ein Einbrecher aus der Nachbarschaft zu sein.

O’Hara trat in den 70er und 80er Jahren (1978) weiterhin im Fernsehen auf Hexenabendeine Reihe von animierten CBC-Weihnachtsspecials, darunter Intergalaktisches Erntedankfest Und Osterfieberdie Miniserie von 1980 Du hast einen langen Weg zurückgelegt, Katie). Nach seinem Auftritt in Nora Ephrons Film von 1986 Sodbrennen Mit Meryl Streep und Jack Nicholson gelang O’Hara in den 1988er Jahren der Durchbruch in Hollywood Beetlejuice. Sie ersetzte die kranke Anjelica Huston als Delia Deetz, Mutter von Winona Ryders Lydia, und ihr Auftritt wurde zu einem der kultigsten ihrer Karriere. Später würde sie die Rolle in der Fortsetzung von 2024 wiederholen. Beetlejuice Beetlejuice.

1990 war ein arbeitsreiches Jahr für den aufstrebenden Star, mit Rollen in Dick Tracy, Betsys HochzeitUnd Kleines Vegas. Fans erinnern sich am liebsten an sie als Macaulay Culkins Mutter im Klassiker Allein zu Hause. 1992 kehrte sie als Kate McCallister zurück Allein zu Haus 2: Verloren in New Yorkund ihr hektisches Schreien von „KEVIN!“ bleibt einer der am meisten zitierten Momente des Kinos der 90er Jahre. Sie traf Culkin wieder, als sie während seiner Hollywood Walk of Fame-Zeremonie 2023 eine Rede hielt.

Sie kam wieder zusammen Beetlejuice Mastermind Tim Burton, indem er sowohl für Sally als auch für Shock in dem von Henry Selick inszenierten Stop-Motion-Klassiker von 1993 gesprochen und gesungen hat Der Albtraum vor Weihnachten. Später trat sie häufig bei auf Nightmare Before Christmas Live Auftritte im Hollywood Bowl, wo sie „Sally’s Song“ und „Kidnap the Sandy Claws“ singen.