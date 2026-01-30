Catherine O’Hara ist im Alter von 71 Jahren gestorben und aus der gesamten Unterhaltungswelt strömen Ehrungen an die Comedy- und Improvisationslegende herbei.

Macaulay Culkin, der in dem berühmten Film O’Haras Sohn spielte Allein zu Hause Filme, schrieb emotional: „Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte auf einem Stuhl neben dir sitzen. Ich habe dich gehört, aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später.“

Pedro Pascal, der neben O’Hara spielte Der Letzte von unsEr schrieb: „Oh, genial, in deiner Nähe zu sein. Auf ewig dankbar. Es gibt weniger Licht in meiner Welt, diese glückliche Welt, die dich hatte, wird dich für immer behalten.“

„Das sind erschütternde Neuigkeiten. Was für ein wunderbarer Mensch, Künstler und Mitarbeiter“, sagte Ron Howard. „Ich hatte das Glück, mit ihr Regie zu führen, zu produzieren und in Projekten mitzuspielen, und sie wurde von Jahr zu Jahr brillanter. Mein Herz ist bei Bo und seiner Familie.“

Sein Comedian-Kollege Kevin Nealon schrieb, dass O’Hara „die Art und Weise verändert hat, wie so viele von uns Comedy und Menschlichkeit verstehen.“ Er fügte hinzu: „Aus dem Chaos und dem Herzen von Allein zu Hause zur unvergesslichen Präzision von Moira Rose in Schitt’s CreekSie hat Charaktere geschaffen, die wir uns immer wieder ansehen werden.“

Rita Wilson sagte, O’Hara sei „eine Frau, die in allem, was sie tat, authentisch und wahrhaftig war. Das sah man in ihrer Arbeit, wenn man sie kannte, sah man es in ihrem Leben, und man sah es in ihrer Familie. Bo, Luke und Matthew, unser tiefstes Mitgefühl. Möge Catherine in Frieden ruhen. Möge ihre Erinnerung ewig sein.“

Paul Walter Hauser beschrieb O’Hara als seine „Meryl Streep“ und fuhr fort: „Ich konnte sie in allem sehen. Egal wie gut oder schlecht der Film oder die Show war. Ich wollte sehen, was sie tun würde … Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehen oder begreifen kann, dass sie weg ist, aber ich bin so dankbar für die Arbeit, die sie geleistet hat, und dafür, wie sie sich in einem sehr lückenhaften und wechselhaften Geschäft einen so makellosen Ruf bewahrt hat.“

Justin Theroux war prägnanter und schrieb: „Oh Catherine. Du wirst so sehr vermisst werden.“

