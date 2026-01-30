Während der Evakuierung aus Malibu während der Waldbrände in Los Angeles im Jahr 2025 hat die Filmemacherin Tamra Davis (CB4, Billy Madison) stieß auf einen unglaublichen vergrabenen Schatz: Eine Kiste mit Videokassetten, die sie 1995 mit einem Sony-Camcorder aufgenommen hatte, als sie Ehemann Mike D von den Beastie Boys auf einer Tournee durch Australien und Südostasien mit Bands wie Foo Fighters, Beck, Pavement, Sonic Youth, Rancid, The Amps und Bikini Kill begleitete. Sie hat diese Bänder nun in umgewandelt Der beste Sommerein unglaubliches Porträt dieser jungen Rockstars – sie spielen Musik, haben Spaß und haben (wie der Titel schon sagt) zu Recht die beste Zeit.

Davis ist (ziemlich sinnvoll) als chronologischer Reisebericht strukturiert und findet eine schöne Balance zwischen Nahaufnahmen der Bands beim Konzert und ungefilterten, spontanen Momenten mit Kathleen Hanna, Dave Grohl, Kim Gordon und anderen. Die 1995er-Davis hat ein paar spezifische Fragen, die sie jedem gerne stellt, darunter seine Lieblingsfarbe, sein Lieblingsessen, sein persönliches Motto und das Buch, das er gerade liest – und es macht wirklich Spaß, diese Antworten zu erfahren. (Grohl kämpft am meisten mit der Frage nach seinem Lieblingsessen, bevor er schließlich bei „Fleisch“ landet.)

Für etwas, das mit einem Handcamcorder aufgenommen wurde, Der beste Sommer sieht und klingt ziemlich gut. Ja, einige Aufnahmen verwackeln ein wenig, und in einer Show erstellt Davis anstelle einer Live-Aufführung eine Montage von Filmmaterial, weil „der Ton so schlecht war“. Doch das trägt noch dazu bei Verité Gefühl, eine intime Erinnerung daran, dass Sie im Wesentlichen Heimvideos ansehen. Die gelegentlichen Auftritte des Kleinkindes Coco Gordon Moore, der Tochter von Kim Gordon und Thurston Moore, unterstreichen das noch zusätzlich.

In gewisser Weise ist es ein Nostalgiestück, aber auch ein liebevolles Sammelalbum für Jugend, Rock und Freundschaft. Musikalisch dürfte der Höhepunkt darin bestehen, dass Grohl während eines Beastie-Boys-Sets auf die Bühne springt, um bei „Sabotage“ mit dem Geschrei auszuhelfen. Auf einer menschlicheren Ebene wird die Freundschaft zwischen Davis und Hanna zu einem Eckpfeiler des Films (im Abspann steht „Starring Kathleen Hanna“, während alle anderen auf den Status „Featured“ festgelegt sind).

Drei Minuten nach Beginn der Dokumentation beschwert sich Hanna bei Davis über den Mangel an süßen Jungen oder Mädchen auf der Tour; Am Ende ist ziemlich klar, dass sie und Ad-Rock sich verliebt haben. (Sie sind heute noch zusammen.) Der beste Sommer ist ein Muss für Musikfans – oder jeden, der von der bittersüßen Schönheit der Erinnerung an die Vergangenheit fasziniert ist.

Note: A-